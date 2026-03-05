Desabamento de lar de idosos em Minas Gerais tem morte confirmada e soterrados

Uma morte foi confirmada no desabamento de um lar de idosos na madrugada desta quinta-feira (5), em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seis feridos conseguiram ser resgatados dos escombros pelo Corpo de Bombeiros, mas 13 pessoas ainda estão sob os escombros.

Pelas redes sociais, a corporação informou que ao menos 29 pessoas ficaram soterradas após o incidente. Dessas, nove vítimas - sete idosos e dois cuidadores - conseguiram sair com ajuda de populares da área por estarem em uma parte do prédio que estava fora da zona de risco.

Segundo informações do g1, dentre os socorridos com vida, está uma criança de dois anos. Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa que morreu.

"Temos vítimas que nós estamos conseguindo fazer o contato com elas, então nós estamos trabalhando incessantemente para o quanto antes conseguimos fazer o resgate aí com a maior segurança", explicou o tenente coronel do Corpo de Bombeiros Viana ao portal.

Defesa Civil suspeita de dano estrutural

A Polícia Militar do Estado foi acionada e atua no suporte às vítimas. Também estão no local a Defesa Civil, a Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O perímetro em torno do prédio onde funcionava o abrigo foi isolado. Segundo a Defesa Civil, as casas próximas não foram afetadas, e a principal suspeita para o ocorrido é dano estrutural.

"O que chama atenção é que não estava chovendo no momento do acidente. Aqui não é uma região de risco. Historicamente não tem registro de atendimento aqui no local", explicou o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Elcione Menezes Alves, em entrevista à TV Globo.