Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Desabamento de lar de idosos em Minas Gerais tem morte confirmada e soterrados

Ao menos 29 pessoas ficaram soterradas. Dentre as pessoas socorridas, está uma criança de dois anos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:17)
País
Cerca de uma área de deslizamento de terra na cidade, equipes de emergência trabalham com veículos de resgate e equipamentos de escavação para ajudar as vítimas.
Legenda: Incidente ocorreu na madrugada desta quinta-feira (5)
Foto: Reprodução/TV Globo

Uma morte foi confirmada no desabamento de um lar de idosos na madrugada desta quinta-feira (5), em Belo Horizonte, Minas Gerais. Seis feridos conseguiram ser resgatados dos escombros pelo Corpo de Bombeiros, mas 13 pessoas ainda estão sob os escombros.

Pelas redes sociais, a corporação informou que ao menos 29 pessoas ficaram soterradas após o incidente. Dessas, nove vítimas - sete idosos e dois cuidadores - conseguiram sair com ajuda de populares da área por estarem em uma parte do prédio que estava fora da zona de risco.

Segundo informações do g1, dentre os socorridos com vida, está uma criança de dois anos. Ainda não há informações sobre a identidade da pessoa que morreu.

"Temos vítimas que nós estamos conseguindo fazer o contato com elas, então nós estamos trabalhando incessantemente para o quanto antes conseguimos fazer o resgate aí com a maior segurança", explicou o tenente coronel do Corpo de Bombeiros Viana ao portal.

Veja também

teaser image
País

'Sicário' de Daniel Vorcaro morre na prisão em MG

teaser image
País

PF prende Vorcaro e ‘Sicário’; investigado atentou contra própria vida na detenção

Defesa Civil suspeita de dano estrutural

A Polícia Militar do Estado foi acionada e atua no suporte às vítimas. Também estão no local a Defesa Civil, a Guarda Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O perímetro em torno do prédio onde funcionava o abrigo foi isolado. Segundo a Defesa Civil, as casas próximas não foram afetadas, e a principal suspeita para o ocorrido é dano estrutural.

"O que chama atenção é que não estava chovendo no momento do acidente. Aqui não é uma região de risco. Historicamente não tem registro de atendimento aqui no local", explicou o subsecretário de Proteção e Defesa Civil de Belo Horizonte, Elcione Menezes Alves, em entrevista à TV Globo.

Assuntos Relacionados
Cerca de uma área de deslizamento de terra na cidade, equipes de emergência trabalham com veículos de resgate e equipamentos de escavação para ajudar as vítimas.
País

Desabamento de lar de idosos em Minas Gerais tem morte confirmada e soterrados

Ao menos 29 pessoas ficaram soterradas. Dentre as pessoas socorridas, está uma criança de dois anos.

Redação
Há 41 minutos
Foto de Sicário, espião do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master.
País

'Sicário' de Daniel Vorcaro morre na prisão em MG

Homem estava sob custódia na Superintendência Regional da Polícia Federal em Minas Gerais.

Redação
04 de Março de 2026
Foto de Daniel Vorcaro.
País

PF prende Vorcaro e ‘Sicário’; investigado atentou contra própria vida na detenção

Luiz Phillipi, o "Sicário", atentou contra a própria vida enquanto estava sob custódia.

Bergson Araujo Costa
04 de Março de 2026
Imagem do acusado de estupro coletivo Bruno Felipe dos Santos Allegretti, último foragido que se entregou à polícia nesta quarta.
País

Último foragido de estupro coletivo em Copacabana se entrega no RJ

Bruno Felipe dos Santos Allegretti foi preso na Delegacia de Belford Roxo.

Redação
04 de Março de 2026
Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos suspeitos de participar de estupro coletivo em Copacabana contra adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria onde pai do suspeito é exonerado do cargo pelo governo do estado.
País

Terceiro suspeito de estupro coletivo em Copacabana se entrega à Polícia

Vitor Hugo Simonin é filho de ex-subsecretário de Direitos Humanos do Rio de Janeiro.

Redação
04 de Março de 2026
Ator José Dumont em retrato da prisão, olhando seriamente para a câmera em um plano médio. Ele está posicionado à frente de um painel institucional verde e branco da Polícia Civil do Rio de Janeiro.
País

Ator José Dumont é preso após condenação por estupro

Em 2022, o ator já havia sido preso por armazenamento de conteúdo de pornografia infantil.

Redação
04 de Março de 2026
Vitor Hugo Oliveira Simonin, um dos suspeitos de participar de estupro coletivo em Copacabana contra adolescente de 17 anos, no Rio de Janeiro. Imagem usada em matéria onde pai do suspeito é exonerado do cargo pelo governo do estado.
País

Pai de suspeito de estupro coletivo em Copacabana é exonerado de cargo no RJ

Vitor Hugo Oliveira Simonin é um dos acusados de violentar uma adolescente de 17 anos.

Redação
03 de Março de 2026
João Gabriel Bertho é um jovem branco de cabelo loiro escuro. Na foto, ele está sério
País

Segundo suspeito de estupro coletivo no RJ se entrega à Polícia

João Gabriel Xavier Bertho jogava pelo Serrano Football Club.

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de um cartaz com o título “PROCURADOS” em letras grandes e vermelhas no topo. Abaixo do título, há quatro fotos alinhadas lado a lado, cada uma acompanhada por um nome em texto amarelo. Na parte inferior, aparecem informações do Disque Denúncia, incluindo números de telefone, ícones de contato por WhatsApp, indicação de anonimato garantido e endereços de sites. O rodapé é preto, com textos em branco e amarelo. A composição geral destaca pedido de informações ao público.
País

Suspeito de participação em estupro coletivo de adolescente em Copacabana é preso no RJ

Mattheus Veríssimo Zoel Martins, de 19 anos, se apresentou à 12ª DP (Copacabana).

Redação
03 de Março de 2026
Imagem de jovens foragidos suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro.
País

Justiça nega habeas corpus a foragidos por estupro coletivo em Copacabana

Três dos quatro suspeitos do crime haviam entrado com o pedido na Justiça do Rio de Janeiro.

Redação
03 de Março de 2026
foto de viatura da Polícia Civil de São Paulo. Para matéria sobre irmãos internados após comerem doces enviados pelo ex-namorado da mãe.
País

Duas crianças são hospitalizadas após comerem doces enviados pelo ex da mãe

Irmãos de 6 e 9 anos passaram mal e foram socorridos em um hospital na zona leste de São Paulo.

Redação
02 de Março de 2026
Imagem de jovens foragidos suspeitos de praticarem estupro coletivo contra adolescente de 17 anos em Copacabana, no Rio de Janeiro.
País

Adolescente sofre estupro coletivo em Copacabana, no RJ; veja o que se sabe

A vítima tem 17 anos. Os agressores estão foragidos.

Redação
02 de Março de 2026
Câmeras de segurança registraram o momento em que o asfalto se eleva após um forte estrondo.
País

Explosão abre cratera na Rua da Consolação, em São Paulo

Buraco ocupa cerca de 15 metros quadrados na via.

Redação
02 de Março de 2026
Fachada do TJMG.
País

'Me senti invadida, com nojo', relata mulher que acusa desembargador do TJMG por assédio

Casos foram mostrados no Fantástico deste domingo, 1º.

Redação
02 de Março de 2026
Alice de Moraes sempre foi apaixonada por animais e estava concluindo o curso de medicina veterinária quando morreu.
País

Estudante de veterinária que morreu em show e deixou 24 cães: 'Eles são a Alice'

Alice sonhava em estruturar um serviço de resgate, castração e agência de adoção, algo que chamava de “SAMU dos bichos”.

Redação
01 de Março de 2026
Adriana Araújo é cantora e um dos grandes nomes do samba de Minas Gerais.
País

Adriana Araújo é internada após aneurisma cerebral em BH

Cantora mineira está em coma e família pede orações nas redes sociais.

Redação
01 de Março de 2026
Foto de aeroporto com passageiros.
País

Itamaraty publica lista de países para 'não viajar' durante conflitos no Oriente Médio

Itamaraty também disponibilizou uma lista de contatos importantes.

Bergson Araujo Costa
01 de Março de 2026
Imagem aérea mostra casas destruídas e algumas soterradas em Juiz de Fora, Minas Gerais.
País

Último corpo é encontrado e buscas são encerradas em Juiz de Fora

Menino de 9 anos foi localizado nos escombros; número de mortos chega a 65 após temporal.

Redação
01 de Março de 2026
Dois trabalhadores com capacetes de proteção caminham por área tomada por lama após destruição em cenário de desastre ambiental.A foto mostra a busca por desaparecidos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá.
País

Sobe para 70 o número de mortos após fortes chuvas em Juiz de Fora e Ubá

A região da Zona da Mata de Minas Gerais sofre com enchentes, deslizamentos e pessoas desabrigadas.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Na imagem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva caminham por uma rua estreita e íngreme, coberta de lama, em Minas Gerais. Lula, ao centro, veste camisa azul clara e calça jeans, e está com o braço direito erguido, apontando para algo acima ou acenando. Janja caminha ao seu lado esquerdo, de óculos, camisa clara e um casaco bege. Eles estão cercados por uma multidão de apoiadores, seguranças e moradores que registram o momento com celulares. À direita, um homem de camisa verde observa atentamente a direção para onde Lula aponta. O cenário ao fundo mostra construções simples, uma placa de trânsito de proibido estacionar e marcas de barro nas paredes, evidenciando os danos causados por chuvas ou deslizamentos na região.
País

Lula sobrevoa áreas afetadas por fortes chuvas em MG após tragédias e mortes

Auxilio para desabrigados e adiantamento de benefícios sociais estão entre medidas do governo.

Redação
28 de Fevereiro de 2026