Último corpo é encontrado e buscas são encerradas em Juiz de Fora

O Corpo de Bombeiros localizou, na noite de sábado (28), o último desaparecido após o temporal que atingiu Juiz de Fora na segunda-feira (23). Com a confirmação, as equipes encerraram as buscas na cidade. As informações são do G1.

A vítima, um garoto de 9 anos, foi encontrada por volta das 20h nos escombros de uma área no bairro Paineiras. Ao todo, 65 pessoas morreram na tragédia.

Segundo balanço da Prefeitura, 8.584 moradores estão desabrigados ou desalojados, e 2.666 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. Ruas seguem interditadas em diversos pontos, e equipes trabalham na limpeza de áreas afetadas, como nos bairros Vitorino Braga, Santa Terezinha, Bairro Industrial e Jardim Esperança.

Em Ubá, o temporal deixou sete mortos e uma pessoa ainda é considerada desaparecida. Na noite de sábado, o corpo de um homem foi localizado a cerca de 7 quilômetros do Centro, região mais impactada.

Uma equipe especializada em mergulho é aguardada para reforçar as buscas por um homem de 50 anos levado pela enxurrada.

Já em Cataguases, onde as chuvas mais intensas ocorreram entre quinta e sexta-feira (27), um homem chegou a ser listado como desaparecido. O corpo foi encontrado no sábado (28), mas não será incluído na contagem oficial das vítimas do temporal, pois, conforme o Corpo de Bombeiros, ele teria pulado no Rio Pomba para nadar e se afogado.