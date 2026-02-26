Diário do Nordeste
Bombeiros de MG contabilizam 47 mortos em Juiz de Fora e Ubá após chuvas

Nessa quarta-feira (25), caminhões e militares do Exército Brasileiro chegam a Juiz de Fora para auxiliar nas ações.

Escrito por
João Lima Neto joao.lima@svm.com.br
(Atualizado às 08:20)
País
De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 200 pessoas foram resgatadas com vida desde o início dos trabalhos.
Legenda: De acordo com o Corpo de Bombeiros, mais de 200 pessoas foram resgatadas com vida desde o início dos trabalhos.
Foto: Reprodução/Instagram/Corpo de Bombeiros de MG

Subiu para 47 o número de mortos após os temporais que atingiram Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata mineira. Vinte pessoas seguem desaparecidas e são procuradas por equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Os dados foram confirmados nessa quarta-feira (25), durante coletiva com representantes das forças de Segurança que atuam nas áreas atingidas.

Segundo o balanço oficial, são 41 mortes em Juiz de Fora e seis em Ubá. Do total de desaparecidos, 18 estão em Juiz de Fora e dois em Ubá. As equipes somam quase 50 horas de atuação ininterrupta nas áreas afetadas.

Veja trabalho de resgate:

De acordo com o comando da operação, mais de 200 pessoas foram resgatadas com vida desde o início dos trabalhos. Atualmente, seis frentes permanecem ativas, com vítimas ainda não localizadas. Ao todo, 126 militares do Corpo de Bombeiros atuam na região.

As buscas chegaram a ser temporariamente interrompidas no fim da tarde por causa de chuva, mas foram retomadas após avaliação de segurança. Para manter as ações durante a madrugada, as equipes reforçaram a iluminação e avançaram com maquinário pesado para retirada de terra em áreas de deslizamento.

Desabrigados e estrutura de atendimento

Em Juiz de Fora, são 102 desabrigados e 197 desalojados. Em Ubá, 38 pessoas estão desabrigadas e 321 desalojadas. As autoridades informaram que ainda não há material humanitário suficiente para atender toda a demanda e pediram apoio da iniciativa privada para doações de água e itens essenciais.

A Secretaria de Saúde ampliou a capacidade do hospital regional, reforçou equipes e deslocou medicamentos. Também houve mobilização das áreas de desenvolvimento social, com psicólogos e assistentes sociais, e da infraestrutura, com envio de maquinário para limpeza e desobstrução de vias.

O fornecimento de energia elétrica e água tratada foi parcialmente restabelecido. Em Ubá, 90% do serviço já foi normalizado. Em Juiz de Fora, a retomada avança, segundo o balanço apresentado.

Segurança e alerta à população

A Polícia Militar informou que mantém o isolamento das áreas atingidas para evitar novos acidentes e preservar imóveis. As forças de Segurança alertaram para o risco de retorno de moradores a imóveis interditados. Segundo os bombeiros, há registros de pessoas que voltaram para áreas consideradas de risco.

As autoridades orientam que moradores deixem imediatamente locais com sinais como rachaduras, portas e janelas emperradas ou movimentação de solo. A Defesa Civil deve reforçar as vistorias com apoio policial.

Nesta quinta-feira (26), dez caminhões e cerca de 100 militares do Exército Brasileiro chegam a Juiz de Fora para auxiliar nas ações de mitigação dos danos causados pelas chuvas.

A partir de sexta-feira (27), policiais penais irão atuar na fiscalização de presos que trabalharão na limpeza das vias, sob coordenação da Secretaria de Justiça e Segurança Pública.

