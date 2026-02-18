Pai sequestra e mata filha de 17 anos por vingança após denúncia de crimes sexuais

Um homem acusado de sequestrar e matar a filha de 17 anos foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). A investigação apontou que a motivação do crime seria vingança, após ele ser condenado por crimes sexuais contra a própria adolescente. O homem nega as acusações.

Após 45 dias desaparecida, Isabela Miranda Borck foi encontrada morta em 20 de janeiro, em Itajaí, Santa Catarina. O acusado vai responder por sequestro, feminicídio e ocultação de cadáver.

Ele foi preso após fugir para Maracaju (MS) em dezembro. As informações são do portal g1.

Entenda o caso

Conforme denúncia apresentada pela Promotora de Justiça Micaela Cristina Villain, da 1ª Promotoria de Justiça de Itajaí, a vítima foi sequestrada em 30 de novembro de 2025.

Para ameaçar a adolescente, o pai teria usado um dispositivo de eletrochoque.

Após assassinar a menina, o acusado levou o corpo até um sítio de sua propriedade, no município de Caraá (RS). Ele jogou o cadáver da filha em uma valeta em área de mata fechada, cobrindo-o com lona e pedras. A vítima só foi encontrada em 16 de janeiro de 2026.

O delegado Roney Péricles, responsável pelo caso, afirmou que o homem planejava, inicialmente, sequestrar a filha e a mãe dela, mas que desistiu do plano e levou apenas a adolescente.

O homem revelou, em depoimento à polícia, que a menina conseguiu fugir do carro, mesmo amarrada por cordas.

"Ele ficou procurando por ela e, após horas a procurando, na região da mata, ele teria encontrado ela caída em uma espécie de rua intermitente, onde havia uma cavidade um pouco maior. E aí, segundo ele, encontrou ela naquela região já sem vida", disse o delegado.

"Nesse momento, ele disse que se desesperou, não sabia o que fazer porque todos iriam acusá-lo pela morte. E diante disso ali ele teve a ideia de colocar, de encobrir ali o corpo com pedras", descreveu o responsável pelas investigações.