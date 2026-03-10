Homem é preso por vender falsa 'cura' para o câncer no Paraná

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante por vender falsos medicamentos de "cura" para o câncer em Curitiba, no Paraná. A ação foi realizada por agentes da Polícia Civil do Paraná (PCPR), nesta terça-feira (10). No local, encontraram um laboratório improvisado para a fabricação de produtos sem registro. As informações são da colunista Mirelle Pinheiro, do Metrópoles.

Ele foi autuado pelos crimes de curandeirismo, fabricação de produto sem registro e indução do consumidor ao erro. A delegada Aline Manzatto detalhou que a prisão ocorreu após receberem denúncias sobre a oferta de medicamentos contra o câncer.

O suspeito ainda alegava que as doenças eram efeitos colaterais relacionados à vacina contra a Covid-19.

Operação da Polícia Civil

Os policiais foram ao endereço indicado nas denúncias e encontraram itens produzidos de forma artesanal dentro do imóvel. No entanto, esses itens eram apresentados como produtos com propriedades relacionadas à cura de doenças.

"Entre os itens estavam uma água, chamada de ‘molecular’, além de azeite, sabonete, sal, amaciante e sabão de roupa”, afirmou Manzatto. Os falsos medicamentos eram divulgados como "moleculares".

Após a operação, o suspeito já foi encaminhado ao sistema penitenciário.