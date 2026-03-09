Enquete BBB 26: parcial atualizada aponta saída de sister com pouco mais de 50% dos votos
Babu, Chaiany e Milena disputam a preferência do público até terça-feira (10).
Milena pode ser a eliminada desta terça-feira (10) no Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. Até o fim desta manhã, a influenciadora aparece no levantamento com 50,5% dos votos.
A sister enfrenta o Paredão com Babu e Chaiany. O ator registrou 47% dos votos até agora, enquanto Chaiany tem apenas 2,5% dos votos dos leitores. A enquete soma mais de 37,4 mil votos.
O levantamento mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado na noite desta terça, pelo apresentador Tadeu Schmidt.
Veja o resultado da enquete:
Formação do paredão
O Paredão desta semana teve uma dinâmica diferente.
- Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;
- Um emparedado pela dupla de Líderes;
- Um mais votado pela Casa;
- Contragolpe do mais votado pela Casa.
Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7). Já neste domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão.
Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.
Saiba como foi a votação no Confessionário
- Samira votou em Marciele
- Leandro Boneco votou em Jordana
- Marciele votou em Solange Couto
- Juliano Floss votou em Marciele
- Solange Couto votou em Jordana
- Gabriela votou em Juliano Floss
- Breno votou em Jordana
- Ana Paula Renault votou em Marciele
- Babu Santana votou em Jordana
- Milena votou em Jordana
- Chaiany votou em Jordana
- Jordana votou em Solange Couto
Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.
Como foi a prova Bate e Volta
A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas.
Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.
Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.