Enquete BBB 26: parcial atualizada aponta saída de sister com pouco mais de 50% dos votos

Milena pode ser a eliminada desta terça-feira (10) no Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo resultado parcial da enquete do Diário do Nordeste. Até o fim desta manhã, a influenciadora aparece no levantamento com 50,5% dos votos.

A sister enfrenta o Paredão com Babu e Chaiany. O ator registrou 47% dos votos até agora, enquanto Chaiany tem apenas 2,5% dos votos dos leitores. A enquete soma mais de 37,4 mil votos.

O levantamento mede a opinião do público e não interfere no resultado oficial do programa, que será anunciado na noite desta terça, pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Veja o resultado da enquete:

Legenda: A enquete não interfere no resultado oficial do paredão da semana. Foto: Arquivo.

Formação do paredão

O Paredão desta semana teve uma dinâmica diferente.

Um emparedado por consenso entre Anjo e Monstro;

Um emparedado pela dupla de Líderes;

Um mais votado pela Casa;

Contragolpe do mais votado pela Casa.

Pelo consenso entre Anjo (Milena) e Monstro (Jonas Sulzbach), Babu foi o primeiro emparedado, ainda na noite de sábado (7). Já neste domingo, Milena decidiu imunizar Ana Paula Renault e os líderes Jonas e Alberto Cowboy mandaram a recreadora infantil direto para o Paredão.

Concluída essa etapa, os brothers e as sisters votaram no Confessionário.

Saiba como foi a votação no Confessionário

Samira votou em Marciele Leandro Boneco votou em Jordana Marciele votou em Solange Couto Juliano Floss votou em Marciele Solange Couto votou em Jordana Gabriela votou em Juliano Floss Breno votou em Jordana Ana Paula Renault votou em Marciele Babu Santana votou em Jordana Milena votou em Jordana Chaiany votou em Jordana Jordana votou em Solange Couto

Com seis votos, Jordana foi escolhida pela Casa e teve direito a um contragolpe. Ela puxou Chaiany.

Como foi a prova Bate e Volta

A Prova Bate e Volta foi disputada por Babu, Chaiany e Jordana e foi dividida em três fases curtas.

Chaiany e Jordana foram as primeiras que acertaram os números e avançaram para a segunda etapa. Jordana, logo em seguida, na primeira chance que teve, foi para a terceira.

Com sorte neste domingo, a advogada também acertou de primeira o último número e escapou do Paredão.