Yasmin Sensação adquire direitos de 'Fanatismo' e negocia com escritório de Safadão

A cantora Yasmin Sensação revelou, em entrevista exclusiva à coluna, detalhes sobre a gravação do primeiro DVD da carreira em Fortaleza, além das negociações para integrar a produtora Camarote — ligada ao cantor Wesley Safadão. A artista também confirmou que adquiriu os direitos da música “Fanatismo”, composição do angolano Anselmo Ralph, e contou ainda sobre novas faixas inéditas para o projeto audiovisual.

Durante a conversa na redação do Sistema Verdes Mares, um dia antes da gravação do DVD da sergipana, Yasmin destacou a escolha da Capital cearense para registrar o trabalho. Segundo ela, a decisão veio após a recepção do público local durante apresentações recentes no estado, como no Carnaval de Fortaleza.

Veja também João Lima Neto De mudança para o CE, Filho do Piseiro revela como surgiu o 'grave médio de boca' João Lima Neto No Ceará, Gusttavo Lima lança Zé Elias e acirra cenário do arrocha

“Eu não esperava, não vou mentir. Fortaleza eu não esperava essa repercussão toda. Então, eu agradeço muito pelo carinho que vocês tiveram comigo, me acolheram super bem e eu me apaixonei”, afirmou.

A gravação do DVD aconteceu no Colosso, em Fortaleza, e marcou o primeiro projeto audiovisual oficial da cantora. A apresentação foi aberta ao público.

Negociações com produtora de Wesley Safadão

Legenda: Yasmin Sensação teve primeiro contato com Wesley Safadão nos bastidores da gravação do DVD. Foto: Reprodução/Instagram.

Além do novo projeto, aos 19 anos, Yasmin confirmou que mantém conversas para integrar a produtora Camarote, empresa ligada ao cantor Wesley Safadão. Atualmente, a artista tem parceria com a OK Promo, empresa de Sergipe responsável por gerenciar a carreira de outros nomes, como o sergipano Natanzinho Lima.

“A gente está conversando ainda. Estamos numa parceria e eu não tive o prazer ainda de conhecer o Wesley. Vou conhecer no caso amanhã, na gravação”, declarou.

Sobre o amigo do arrocha, a cantora declarou: “Tive o prazer de conhecer ele, pessoa maravilhosa, um homem muito gente boa e prestativo”, comentou.

Direitos da música 'Fanatismo'

Um dos sucessos recentes da cantora é a música “Fanatismo”, que ganhou projeção nas redes sociais e nos shows da artista. Durante a entrevista, Yasmin revelou que adquiriu oficialmente os direitos da canção.“A minha música agora que eu comprei foi 'Fanatismo'. O compositor é Anselmo Ralph, que ele é da Angola”, afirmou.

Em dezembro do ano passado, o compositor Anselmo Ralph usou as redes sociais para reclamar de artistas que gravaram versões de “Fanatismo” sem pedir autorização.

Em publicação no Instagram, Anselmo deixou um aviso e chegou a pedir a opinião dos seguidores sobre o que fazer com as versões não autorizadas da música. “Tenho sempre a opção de mandar abaixo obras não autorizadas por mim ou pela Sony ATV Espanha, que me representa. O que vocês acham?”, publicou o angolano na época.

Segundo ela, o DVD também também ganhou músicas inéditas compostas por autores nordestinos, embora os títulos ainda não tenham sido divulgados.

“Não quero soltar não, quero fazer surpresa. Mas os compositores são nordestinos”, declarou Yasmin.

Arrocha feminino e inspirações

Natural de Sergipe, da cidade São Francisco de Canindé (SE), Yasmin também falou sobre o cenário do arrocha e a presença de mulheres no gênero. Para a cantora, ainda há barreiras, mas novas artistas vêm conquistando espaço.

“Infelizmente tem esse tipo de preconceito, né? Só que eu tenho essa vontade e eu creio que eu tenho essa responsabilidade de alavancar as mulheres no arrocha, levar para o mundo todo”, afirmou.

Como nomes femininos em alta no arrocha, Yasmin citou nomes como Liene Show, Klecinha e Simone Morena.

Entre as inspirações da carreira, a artista destacou a cantora Marília Mendonça. “Quem me conhece sabe que eu me inspiro muito em Marília Mendonça. Sou muito fã dela”, disse.