Yasmin Sensação, voz de 'Fanatismo', é atração do Carnaval de Fortaleza 2026

Hit nas redes sociais, a cantora Yasmin Sensação é uma das atrações confirmadas do Carnaval de Fortaleza 2026. A sergipana sobe ao palco do Aterrinho da Praia de Iracema no dia 17 de fevereiro, a partir das 20h.

Yasmin é a voz da canção "Fanatismo", atualmente com mais de 29 milhões de plays na plataforma Spotify, por exemplo. Em redes como TikTok e Instagram, a música é usada como base para vídeos e memes, que circulam desde o fim de 2025.

Veja também Verso Veja programação do fim de semana de Pré-Carnaval em Fortaleza Verso Saiba qual banda abrirá show do Guns N' Roses em Fortaleza

Até então, o Carnaval de Fortaleza já anunciou atrações como Macaúba do Bandolim, Arlindinho, Noda de Caju, Tarcísio do Acordeon, WIU, DJonga, Olodum, Jorge Aragão e Chico César.

Yasmin Sensação iniciou a trajetória na música em São Francisco de Canindé, em Sergipe, cidade onde nasceu. Desde então, a artista tem focado em ritmos como arrocha, brega e forró.

Veja a programação do Carnaval de Fortaleza 2026

14/02

Arlindinho, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h

15/02

Noda de Caju, no Aterrinho da Praia de Iracema, 20h

Tarcísio do Acordeon, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h

16/02

WIU, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h

Djonga, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h

Jorge Aragão, na Domingos Olímpio, 01h

17/02

Olodum, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h

Chico César, na Domingos Olímpio, 01h