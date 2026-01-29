Diário do Nordeste
Yasmin Sensação, voz de 'Fanatismo', é atração do Carnaval de Fortaleza 2026

Artista sergipana virou sucesso nas redes sociais em dezembro do ano passado.

Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
(Atualizado às 12:06)
Mulher de cabelo longo e vestido com lantejoulas sorrindo e com microfone em uma das mãos.
Legenda: Yasmin Sensação tem mais de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify.
Foto: Divulgação.

Hit nas redes sociais, a cantora Yasmin Sensação é uma das atrações confirmadas do Carnaval de Fortaleza 2026. A sergipana sobe ao palco do Aterrinho da Praia de Iracema no dia 17 de fevereiro, a partir das 20h.

Yasmin é a voz da canção "Fanatismo", atualmente com mais de 29 milhões de plays na plataforma Spotify, por exemplo. Em redes como TikTok e Instagram, a música é usada como base para vídeos e memes, que circulam desde o fim de 2025. 

Até então, o Carnaval de Fortaleza já anunciou atrações como Macaúba do Bandolim, Arlindinho, Noda de Caju, Tarcísio do Acordeon, WIU, DJonga, Olodum, Jorge Aragão e Chico César. 

Yasmin Sensação iniciou a trajetória na música em São Francisco de Canindé, em Sergipe, cidade onde nasceu. Desde então, a artista tem focado em ritmos como arrocha, brega e forró.

Veja a programação do Carnaval de Fortaleza 2026

14/02
Arlindinho, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h

15/02
Noda de Caju, no Aterrinho da Praia de Iracema, 20h
Tarcísio do Acordeon, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h

16/02
WIU, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 20h
Djonga, no Aterrinho da Praia de Iracema,  às 22h
Jorge Aragão, na Domingos Olímpio, 01h

17/02
Olodum, no Aterrinho da Praia de Iracema, às 22h
Chico César, na Domingos Olímpio, 01h

