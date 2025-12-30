Compositor de 'Fanatismo' ameaça derrubar versões gravadas por brasileiros sem autorização

Quem acessou o Instagram ou TikTok nas últimas semanas foi quase "obrigado" a ouvir a versão da canção "Fanatismo" na voz de Yasmin Sensação. No Spotify, com base em dados coletados nesta segunda-feira (29), a canção contabiliza, até a publicação desta matéria, 11.675.734 plays. A composição do angolano Anselmo Ralph conquistou os brasileiros na cadência do arrocha.

Mas, como quase toda versão internacional que viraliza, a interpretação da artista sergipana pode enfrentar problemas com direitos autorais. Isso porque o compositor sinalizou em publicação nas redes sociais que algumas canções gravadas por brasileiros não foram autorizadas.

Em consulta ao sistema de registros de composições da Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus), a cantora Yasmin Sensação não aparece como intérprete da música.

A página relacionada à obra musical apenas apresenta o nome dos compositores — Anselmo Ralph Andrade Cordeiro e Walter Francisco João Aires — e as divisões da Sony Music que cuidam da edição da música.

Em publicação no Instagram, Anselmo deixou um aviso e até pediu auxílio dos seguidores sobre o que fazer com as versões não autorizadas das interpretações não autorizadas.

Tenho sempre a opção de mandar a baixo obras não autorizadas por mim ou pela Sony ATV Espanha que me representa, o que vocês acham? Anselmo Ralph Compositor

A reportagem entrou em contato a equipe da cantora Yasmin Santos. A informação recebida pela coluna é que o assunto seria tratado em reunião na próxima semana.

Também feito contato com a Sony Music Brasil aguarda posicionamento, mas até publicação deste texto não houve resposta. O espaço segue em aberto.

Compositor agradeceu artistas que pediram autorizações

Anselmo Ralph ainda pontuou em rede social o sucesso de seis canções dele no Brasil. Ele agradeceu os artistas que buscaram formalizar as autorizações para regravar canções assinadas por ele.

Em texto, o angolano declarou ser fã de música brasileira e que — caso tome uma ação contra as versões não autorizadas — o motivo será por direito de reconhecimento.

"Tenho na minha veia artística muito de músicos brasileiros. Já cantei com alguns artistas brasileiros e fiz um show incrível no Brasil. Então, aqui não se trata de 'X vs Y', somente de reconhecimento e valorização", escreveu o angolano em publicação no Instagram.

Uma das músicas liberadas por Anselmo para o Brasil foi a canção "Primeira Vez", que tem como intérprete a cearense Samyra Show.

"Na época, o Anselmo não estava fechado com nenhuma editora brasileira. Ele se formalizou com a Sociedade Portuguesa de Autores e fechou a distribuição musical dele com a Sony. Depois que ele fez isso, ficou mais fácil pedir autorização. EM seguida, pedimos autorização à gravadora", Ozair Carvalho, responsável pela formalização de músicas da produtora Vybbe