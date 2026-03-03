No Ceará, Gusttavo Lima lança Zé Elias e acirra cenário do arrocha

Em meio ao cenário de desentendimento entre Gusttavo Lima e Wesley Safadão envolvendo a sociedade para gerenciar a carreira de Natanzinho Lima, o escritório Balada Music decidiu ampliar atuação no Nordeste. Na segunda-feira (2), a produtora do sertanejo lançou oficialmente o cantor Zé Elias em Fortaleza (CE), terra natal do cantor de forró — marcando uma nova investida no segmento do arrocha na região.

O movimento ocorre em um momento de tensão nos bastidores do mercado musical e reforça a estratégia de Gusttavo Lima de apostar em novos nomes no gênero que tem forte apelo no Nordeste.

Em entrevista exclusiva à coluna, Zé Elias afirmou estar vivendo um momento decisivo na carreira e destacou a recepção na capital cearense. No Ceará, a empresa do cantor Gusttavo Lima tem parceria com a Agência After.

“Ô, que coisa boa, que honra estar aqui pela primeira vez. Estou muito feliz de verdade. Só gratidão e espero que vocês possam me acompanhar, viver esse momento junto comigo”, disse o cantor, que classificou a apresentação como primeira experiência oficial em Fortaleza.

O artista relatou identificação com o público nordestino e afirmou que seu foco é a entrega no palco. “Eu não faço show para mim. Eu faço show para o povo. Eu gosto de cantar para o povo, gosto de me jogar, de viver aquele momento junto com as pessoas. Eu me entrego para essas pessoas”, declarou.

Origem no arrocha e influência do Nordeste

Natural do Espírito Santo, Zé Elias contou que a música faz parte da rotina desde a infância, influenciado pelo pai, que também é cantor. Segundo ele, o gosto pelo arrocha foi dado a partir do momento em que ele viu o trabalho do cantor Deivinho Novaes.

Durante a pandemia, o artista interrompeu a carreira, mas decidiu retomar o projeto com foco no arrocha e na seresta. A retomada começou de forma local, na cidade Linhares (ES), onde ele nasceu. Até que vídeos dele passaram a circular nas redes sociais.

“A internet é um mundo onde a gente não sabe o que vai acontecer. Me jogaram no TikTok, no Facebook, no Instagram, e aí já era. Hoje eu estou aqui muito feliz e honrado”, afirmou.

O cantor destacou ainda a relação com o Nordeste. “O Nordeste é algo que mexe muito comigo. Eu sempre fui apaixonado pelos artistas daqui, acompanho todos. Estou realizando um sonho”, disse.

Conselhos de Gusttavo Lima

Zé Elias também falou sobre a relação com Gusttavo Lima, a quem chama de “pai”. Ele relembrou o primeiro encontro com o sertanejo.

“No dia que encontrei ele pela primeira vez, ele falou: ‘Dá bença ao seu pai, rapaz’. Eu considerei como pai. Tudo o que ele me fala é muito especial”, relatou.

Segundo o cantor, o principal conselho recebido foi direto: “Faz seu melhor, porque eu já acredito em você. Vai para cima, se joga, se entrega e faz o que você sabe fazer”.

Planos no Ceará

Sobre projetos no Estado, Zé Elias afirmou que o momento é de aprendizado e adaptação ao mercado nordestino. Ele não adiantou possíveis gravações ou parcerias, mas sinalizou interesse em se consolidar na região.

“Estou aqui para aprender, ouvir, saber como funciona. Quero entregar o melhor de mim e fazer um show bacana para a galera”, disse.

A chegada do artista ao Ceará ocorre em meio à reorganização de forças no mercado do arrocha e pode intensificar a disputa por espaço em um dos principais polos musicais do país.