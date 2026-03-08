Diário do Nordeste
Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (08/03)?

Quadro apresentado por Patrícia Abravanel, no SBT, tem perguntas de conhecimentos gerais.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto da apresentadora Patrícia Abravanel durante o programa Show do Milhão.
Legenda: Jogo envolve perguntas de conhecimentos gerais.
Foto: Reprodução/SBT.

O quadro "Show do Milhão", parte do "Programa Silvio Santos", vai ao ar a partir de 19h deste domingo (8). Apresentado por Patrícia Abravanel, o game show é exibido no canal SBT. 

O jogo é composto de 17 perguntas de conhecimentos gerais, sendo cinco de nível fácil, seis de nível médio, cinco de nível difícil e a pergunta do milhão.

Gameshow clássico da programação da emissora, o "Show do Milhão" já contou com participações, como a de Rodrigo Bocardi, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.

Que horas vai ao ar o Show do Milhão?

O quadro é exibido às 19 horas dentro do "Programa Silvio Santos", no SBT.

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.

Redação
Há 1 hora
