Viver Sertanejo recebe Wilson & Soraia e Maria Cecília & Rodolfo neste domingo (8)
O programa vai ao ar após "Globo Rural".
O "Viver Sertanejo" deste domingo (8) recebe as duplas Wilson & Soraia e Maria Cecília & Rodolfo. Apresentado por Daniel, o programa vai ao ar às 10h15, na TV Globo.
Na conversa, os irmãos Wilson & Soraia vão relembrar que integravam um quarteto ao lado dos outros irmãos e se apresentaram por anos em bailes sertanejos. "Na nossa época, nós éramos muito improváveis, todo mundo falava ‘não existe, duo não dá certo’", disse Soraia.
Já Maria Cecília & Rodolfo vão citar causos do começo da carreira, no Mato Grosso do Sul. Eles costumavam cantar em rodas de amigos e em grupos da faculdade que cursavam juntos na época.
Que horas começa 'Viver Sertanejo'?
A produção é de Nathália Pinha, produção executiva é de Matheus Pereira, direção é de Rafael Boucinha, direção artística é de Gian Carlo Bellotti e direção de gênero é de Monica Almeida.