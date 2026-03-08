CAPTEI: Miguel Nicolelis lota teatro da Unifor e provoca debate sobre inteligência humana e IA

Fortaleza viveu uma daquelas noites em que inteligência vira assunto— e com plateia de primeira.
No Teatro Celina Queiroz, a Universidade de Fortaleza abriu as cortinas da estreia do AJE Insights, reunindo mais de 300 convidados para um encontro onde o dress code era pensar grande.
A abertura veio em tom refinado, como sempre, com a Camerata Unifor, preparando o palco para o nome mais aguardado da noite: o neurocientista Miguel Nicolelis.
Na palestra, Miguel Nicolelis defendeu que a inteligência humana continua sendo o verdadeiro “alto luxo” da evolução: dinâmica, analógica e impossível de caber em algoritmos.
Recebendo a plateia, o reitor Randal Martins Pompeu reforçou o papel da universidade como endereço do pensamento científico.
Já Tiago Guimarães, à frente da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, apresentou o AJE Insights como ponte elegante entre ciência, tecnologia e empreendedorismo.
Entre os nomes que circularam na primeira fila, destaque para Lenise Queiroz Rocha e Sandra Monteiro, representando o governador Elmano de Freitas, Renata Jereissati, Adriana Queiroz e Felipe Queiroz Rocha.
No resumo da noite: inteligência natural segue sendo o verdadeiro luxo da temporada.