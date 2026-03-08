Diário do Nordeste
CAPTEI: Miguel Nicolelis lota teatro da Unifor e provoca debate sobre inteligência humana e IA

A noite de ciência e prestígio marca estreia do AJE Insights na Unifor

Escrito por
Jeritza Gurgel jeritza.gurgel@svm.com.br
(Atualizado às 12:03)
Jeritza Gurgel
Legenda: Tiago Guimarães, Patrícia Macedo, Lenise Queiroz Rocha, Miguel Nicolelis e Randal Pompeu
Foto: LC Moreira

Fortaleza viveu uma daquelas noites em que inteligência vira assunto— e com plateia de primeira.

Legenda: Tiago Guimarães, Miguel Nicolelis e Lenise Queiroz Rocha
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Amarílio Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart e Tiago Guimarães
Foto: LC Moreira

No Teatro Celina Queiroz, a Universidade de Fortaleza abriu as cortinas da estreia do AJE Insights, reunindo mais de 300 convidados para um encontro onde o dress code era pensar grande.

Legenda: Diretoria da AJE
Foto: LC Moreira

A abertura veio em tom refinado, como sempre, com a Camerata Unifor, preparando o palco para o nome mais aguardado da noite: o neurocientista Miguel Nicolelis.

Legenda: Camerata da Unifor
Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Nicolelis
Foto: LC Moreira

Na palestra, Miguel Nicolelis defendeu que a inteligência humana continua sendo o verdadeiro “alto luxo” da evolução: dinâmica, analógica e impossível de caber em algoritmos.

Legenda: Miguel Nicolelis
Foto: LC Moreira

Recebendo a plateia, o reitor Randal Martins Pompeu reforçou o papel da universidade como endereço do pensamento científico.

Legenda: Randal Pompeu
Foto: LC Moreira

Já Tiago Guimarães, à frente da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, apresentou o AJE Insights como ponte elegante entre ciência, tecnologia e empreendedorismo.

Legenda: Tiago Guimarães
Foto: LC Moreira

Entre os nomes que circularam na primeira fila, destaque para Lenise Queiroz Rocha e Sandra Monteiro, representando o governador Elmano de Freitas, Renata Jereissati, Adriana Queiroz e Felipe Queiroz Rocha.

Legenda: Lenise e Felipe Queiroz Rocha e Renata Queiroz Jereissati
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Maia e Sandra Monteiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Queiroz Filho, Pietra Pinheiro e Adriana Queiroz
Foto: LC Moreira

No resumo da noite: inteligência natural segue sendo o verdadeiro luxo da temporada.

As fotos foram captadas por LC Moreira

Legenda: Miguel Nicolelis
Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Nicolelis
Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Queiroz Filho e Pietra Pinheiro
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Macedo, Miguel Nicolelis e Tiago Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Renata e Eduardo Jucá
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriana Helena, Adriano Honorato e Katherine Maciel
Foto: LC Moreira

Legenda: Marcelo Pires e Manu Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Enio Pontes, Luiz Eduardo Figueiredo e Davi Macedo
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriane Hortêncio e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Adriane Hortêncio, Afonso Lima e Sabrina Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Alódia e Paulo Sérgio Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Ana Quezado, Jeritza Gurgel e Samyra Guimarães
Foto: LC Moreira

Legenda: Circe Jane e Fernando Castro Alves
Foto: LC Moreira

Legenda: Carlos Matos, Patrícia Macedo e Thayna Maia
Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Nicolelis e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Eduardo Jucá e Wagner de Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Enio Pontes, Tiago Guimarães, Francílio Dourado e Jurandir Picanço
Foto: LC Moreira

Legenda: Saskya Vaz e Socorrinha Timbó
Foto: LC Moreira

Legenda: Samyra Guimarães e Wagner de Castro
Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Aguiar
Foto: LC Moreira

Legenda: Sabrina Aguiar e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Ricardo Sales e Iuri Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Edson Ferreira Junior
Foto: LC Moreira

Legenda: Evandro e Guilherme Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Gustavo Gurgel, Rodolfo Licurgo e Jeritza Gurgel
Foto: LC Moreira

Legenda: Iuri e Luciana Colares
Foto: LC Moreira

Legenda: Francílio Dourado, Júlia Martins e Cláudio Ricardo
Foto: LC Moreira

Legenda: Rafaela Rocha e Bianca Lobo
Foto: LC Moreira

Legenda: Margarida Alves e Celmar Feitosa
Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Nicolelis e Francílio Dourado
Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Sampaio, Denise Melo, Marta Sampaio e Lara Braun
Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia Macedo, Miguel Nicolelis, Jeritza Gurgel e Tiago Guimarães
Foto: LC Moreira