CAPTEI: Miguel Nicolelis lota teatro da Unifor e provoca debate sobre inteligência humana e IA

Fortaleza viveu uma daquelas noites em que inteligência vira assunto— e com plateia de primeira.

Legenda: Tiago Guimarães, Miguel Nicolelis e Lenise Queiroz Rocha Foto: LC Moreira

Legenda: Patrícia e Amarílio Macedo Foto: LC Moreira

Legenda: Arenusa Goulart e Tiago Guimarães Foto: LC Moreira

No Teatro Celina Queiroz, a Universidade de Fortaleza abriu as cortinas da estreia do AJE Insights, reunindo mais de 300 convidados para um encontro onde o dress code era pensar grande.

Legenda: Diretoria da AJE Foto: LC Moreira

A abertura veio em tom refinado, como sempre, com a Camerata Unifor, preparando o palco para o nome mais aguardado da noite: o neurocientista Miguel Nicolelis.

Legenda: Camerata da Unifor Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Nicolelis Foto: LC Moreira

Na palestra, Miguel Nicolelis defendeu que a inteligência humana continua sendo o verdadeiro “alto luxo” da evolução: dinâmica, analógica e impossível de caber em algoritmos.

Legenda: Miguel Nicolelis Foto: LC Moreira

Recebendo a plateia, o reitor Randal Martins Pompeu reforçou o papel da universidade como endereço do pensamento científico.

Legenda: Randal Pompeu Foto: LC Moreira

Já Tiago Guimarães, à frente da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, apresentou o AJE Insights como ponte elegante entre ciência, tecnologia e empreendedorismo.

Legenda: Tiago Guimarães Foto: LC Moreira

Entre os nomes que circularam na primeira fila, destaque para Lenise Queiroz Rocha e Sandra Monteiro, representando o governador Elmano de Freitas, Renata Jereissati, Adriana Queiroz e Felipe Queiroz Rocha.

Legenda: Lenise e Felipe Queiroz Rocha e Renata Queiroz Jereissati Foto: LC Moreira

Legenda: Fernanda Maia e Sandra Monteiro Foto: LC Moreira

Legenda: Otávio Queiroz Filho, Pietra Pinheiro e Adriana Queiroz Foto: LC Moreira

No resumo da noite: inteligência natural segue sendo o verdadeiro luxo da temporada.

As fotos foram captadas por LC Moreira

Legenda: Miguel Nicolelis Foto: LC Moreira

Legenda: Miguel Nicolelis Foto: LC Moreira

