Que horas começa o Fantástico hoje, domingo (08/03)?

Com apresentação de Maju Coutinho e Poliana Abritta, o "Fantástico" deste domingo (8) irá ao ar às 20h15, após exibição do futebol.

Entre os destaques, o Show da Vida vai mostrar novas denúncias feitas contra os presos pelo estupro coletivo de uma adolescente em Copacabana, no Rio de Janeiro. Vítimas anteriores do grupo afirmam que jovens eram conhecidos na escola por atos de delinquência.

O "Fantástico" também partilha o alerta de saúde do ator Jackson Antunes. Reconhecido por papeis na TV, ele precisou de um transplante de rim. A doadora foi Cris, esposa dele há mais de 30 anos.

Finalmente, o programa irá adiantar informações sobre "Em Família", estreia de Eliana na Globo.

Que horas começa o Fantástico hoje (8)?

O "Fantástico" vai ao ar a partir de 20h15 na TV Globo e no Globoplay. A previsão é de que o programa termine às 22h45.