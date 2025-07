Eliana terá programa semanal na Globo em 2026, diz colunista

A apresentadora Eliana terá um programa semanal na TV Globo, a partir de 2026. A emissora, inclusive, já começou a criar a atração original para que ela apresente nos fins de semana da programação. A informação é do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo.

“O projeto está em desenvolvimento e tem previsão de exibição para os finais de semana no próximo ano”, confirmou a empresa em nota, ao jornalista.

A Globo ainda está em dúvida se a atração deve ser exibida aos sábados ou aos domingos à tarde. A tendência é que seja aos domingos. Também não foi definido o mês de estreia do programa.

Eliana chegou à emissora em junho de 2024. Ela já apresentou a 5ª temporada do “The Masked Singer Brasil” e fez quadros no Fantástico. No GNT, apresenta desde o ano passado o “Saia Justa”. Com sua chegada, o faturamento do programa aumentou.