Vince Zampella, criador de 'Call of Duty', morre em acidente de carro

O desenvolvedor Vince Zampella, um dos nomes mais influentes da indústria de games, morreu aos 55 anos em um acidente de carro ocorrido no domingo (21), nos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela emissora NBC Los Angeles.

De acordo com o relato, Zampella conduzia uma Ferrari quando perdeu o controle do veículo, que saiu da pista e colidiu contra uma barreira de concreto. Após o impacto, o carro pegou fogo. O criador da franquia "Call of Duty" morreu ainda no local.

Um passageiro que estava no veículo foi arremessado para fora do carro com a força da colisão e encaminhado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A identidade da vítima não foi divulgada.

Zampella ficou conhecido mundialmente por ter fundado, ao lado de Jason West, o estúdio Infinity Ward, responsável pelo desenvolvimento de "Call of Duty", uma das séries de jogos de tiro em primeira pessoa mais populares da história.

Após sua saída conturbada da Activision, empresa que controlava o estúdio, Zampella entrou em disputa judicial com a companhia, que terminou em acordo. Em 2010, ele voltou a ganhar destaque ao criar a Respawn Entertainment.

Nos últimos anos, o desenvolvedor atuava como vice-presidente da Electronic Arts (EA), onde liderava projetos ligados à franquia Battlefield. A morte de Zampella gerou comoção entre fãs e profissionais da indústria de games, que reconhecem sua contribuição decisiva para o gênero.