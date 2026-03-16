Matt Clark, ator do 'De Volta para o Futuro 3', morre aos 89 anos

O ator Matt Clark, que estrelou o filme "De Volta Para o Futuro III", morreu aos 89 anos devido a complicações de uma cirurgia na coluna. Familiares do artista confirmaram que ele faleceu na manhã desse domingo (15) em sua casa em Austin, no estado do Texas.

Em comunicado enviado ao site de notícias norte-americano TMZ, a família disse que Matt era um "ator de atores", profundamente dedicado à profissão, mas "pouco interessado em fama ou estrelato".

"Ele amava trabalhar com pessoas boas e valorizava quem colocava a família em primeiro lugar. Sentia-se sortudo pela carreira que teve e morreu como viveu: em seus próprios termos", diz a nota escrita pela família.

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Carreira de Matt Clark

Matt Clark viveu uma carreira de décadas dedicadas ao cinema e à televisão. Ele leva no currículo diversas séries e filmes, com destaque ao bartender do filme "De Volta Para o Futuro III", terceiro capítulo da franquia de ficção científica com direção de Robert Zemeckis.

Ainda na televisão estadunidense, ele participou de produções como Bonanza, Kung Fu e Dynasty, além da série Grace Under Fire.

Matt também deixou sua marca em tramas de faroeste e fez parte do elenco cult dos anos 1980, "The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension".