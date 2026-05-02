'Altas Horas' não será exibido neste sábado (2); entenda

O "Altas Horas" não será exibido neste sábado (2). Assim como ocorreu no último dia 18 de abril, a grade da TV Globo contou com algumas alterações.

O motivo especial desta vez é a transmissão do show da cantora Shakira no "Todo Mundo no Rio", na Praia de Copacabana, que começa a partir das 21h25 (horário de Brasília).

Assim, o próximo "Altas Horas" só será transmitido no dia 9 de maio. Segundo a programação do programa, o apresentador Serginho Groisman recebe os cantores João Gomes, Jota.pê e Mestrinho, do projeto Dominguinho, para um especial de forró.

Outros artistas como Vanessa da Mata e Xanddy Harmonia também integram a lista de atrações do programa.

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Todo Mundo no Rio

A estrela da Colômbia Shakira é a atração do projeto "Todo Mundo no Rio" deste ano. O show gratuito nas areias da Praia de Copacabana já trouxe as divas pop Madonna e Lady Gaga, batendo recordes de público.

Desta vez, com Shakira, a expectativa é que o evento atraia 2 milhões de pessoas. O palco terá cerca de 1.500 m², superando o tamanho das edições passadas na orla.

O grande espaço também irá permitir que "Shak" fique mais próxima do público, por meio de uma passarela de 25 metros, que irá conectar a área em frente ao Hotel Copacabana Palace, onde a artista ficará hospedada.

Os telões de LED estão ainda maiores, com 680 m², além das 16 torres de som e vídeo distribuídas pela orla para garantir uma boa experiência do show aos espectadores.

Por que Altas Horas não será exibido neste sábado (2)?

O Altas Horas não será exibido neste sábado (2) devido à transmissão do show da cantora Shakira no "Todo Mundo no Rio", na Praia de Copacabana.