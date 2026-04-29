Quem é Edson Gomes, cantor envolvido em confusão com Daniela Mercury
Artista baiano foi citado pela cantora de axé durante um discurso sobre violência contra as mulheres.
O cantor e compositor baiano Edson Gomes, que se envolveu em uma polêmica com a cantora de axé Daniela Mercury, é considerado um dos grandes nomes do reggae no Brasil.
Nessa terça (28), o artista foi citado em um discurso que Daniela fez sobre violência contra a mulher. Em uma premiação, ela pediu para Edson ser “carinhoso” com a esposa, fala que foi interpretada como uma acusação contra ele.
O cantor também estava presente no evento e foi ao palco questionar a artista. “O que ela fez aqui ela não pode, sem ter prova cabal ela não pode fazer isso”, disse. Nesta quarta (29), Daniela postou nas redes um pedido de desculpas por “qualquer constrangimento”.
“Profeta do reggae brasileiro”
Nascido na cidade de Cachoeira, na Bahia, Edson Gomes tem 70 anos e é considerado o maior nome do reggae no Brasil.
A carreira artística de Edson começou ainda nos anos 1970. Após participar de festivais, ele grava o primeiro disco, “Reggae Resistência”, em 1988.
Nos anos 1990, o artista lançou outros quatro discos. Em 1996, Edson fez o show de abertura do show de Alpha Blondy, ícone mundial do reggae, em Salvador. Na ocasião, tocou para 22 mil pessoas.
A partir dos anos 2000, Edson passou a trabalhar de forma independente após se desligar da gravadora EMI. O cantor foi uma das atrações do Lollapalooza em 2026.
Críticas ao comunismo, Bolsa Família e Dia da Consciência Negra
Politicamente, o artista tem se posicionado de maneira contrária à esquerda. Em um show neste ano, ele disse em um show que “nossos filhos são caçados pelos comunistas”.
Ele também já criticou sindicalistas, disse que o Bolsa Família seria uma política criada para “chantagear” eleitores e classificou o Dia da Consciência Negra como uma “distração” que leva a debates “que não vão levar a nada”.
O artista, no entanto, chegou a falar contra o envolvimento de músicos na política. "Não me peça para me posicionar politicamente porque a minha música não está atrelada a política nenhuma", afirmou.