Que horas começa o Show do Milhão neste domingo (07/06)?

O quadro "Show do Milhão", que faz parte do "Programa Silvio Santos", no SBT, vai ao ar a partir das 19 horas deste domingo (17). A atração é apresentada por Patrícia Abravanel.

O game é composto por 17 perguntas de conhecimentos gerais, sendo 5 de nível fácil, 6 de nível médio, 5 de nível difícil e a pergunta do milhão.

Um clássico da programação da emissora, o "Show do Milhão" já contou, nesta temporada, com participações de convidados conhecidos do público, como Rodrigo Bocardi, Valentina Bandeira, Nelson Freitas e Rafael Infante.

Que horas vai ao ar o 'Show do Milhão'?

O quadro é exibido às 19 horas dentro do "Programa Silvio Santos", no SBT.

Filha de Silvio Santos, Patrícia Abravanel começou a apresentar o programa dominical junto ao pai em 2021.