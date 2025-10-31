Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Notícias

Will aguarda o resultado da eliminação.

Zoeira

Quem saiu em 'A Fazenda'? Will Guimarães é sexto eliminado

O peão deixou o reality show nesta quinta-feira (30).

Redação Há 1 hora
Imagem oficial de Fabiano Moraes.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda' 17: Veja resultado de quem você acha que deve sair do reality

Roça será definida no programa ao vivo desta quinta-feira.

Redação Há 2 horas
trailer

Zoeira

Série 'Tremembé', inspirada nos criminosos mais famosos do país, estreia nesta sexta (31)

A obra conta com cinco episódios e estará disponível para o público de uma só vez.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem do escritor Davi de Jesus do Nascimento para matéria sobre livro Aluvião, do Círculo de Poemas.

Verso

Livro 'Aluvião' transborda poesias sobre luto e rio São Francisco

Obra é a estreia do artista Davi de Jesus do Nascimento no gênero.

Beatriz Rabelo 30 de Outubro de 2025
Jornalistas César Tralli e Roberto Kovalick um ao lado do outro.

Zoeira

Tralli deixa o Jornal Hoje para assumir o Jornal Nacional

Roberto Kovalick foi deslocado do Hora 1 para assumir o jornalístico.

Redação 30 de Outubro de 2025
Fabiano Moraes em foto dentro do reality show A Fazenda, que terá eliminação nesta quinta.

Zoeira

Enquete de A Fazenda: Parcial indica quem deve ser eliminado; confira

Eliminação acontece nesta quinta (2), mas resultado parcial é apontado em enquete do Diário do Nordeste.

Redação 30 de Outubro de 2025
Filmes de Terror clássicos que podem ser assistidos na data do Halloween.

Zoeira

Dicas de filmes para assistir no Dia das Bruxas

Filmes de terror fazem parte da temática do mês e têm fãs apaixonados.

Mylena Gadelha 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Tiago Scheuer e Roberto Kovalick sorrindo e de mão dadas em estúdio do telejornal Hora 1 simbolizando troca de Kovalick por Tiago Scheuer na apresentação do programa da TV Globo.

Zoeira

Tiago Scheuer assume 'Hora 1' no lugar de Roberto Kovalick

Troca marca início de "danças das cadeiras" no jornalismo da TV Globo.

Redação 30 de Outubro de 2025
Colagem mostra imagens de Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães, participantes de A Fazenda que estão na sexta roça do reality show.

Zoeira

Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

Créo Kellab, Fabiano Moraes e Will Guimarães disputam voto do público.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra Toninho Tornando sorrindo enquanto participa da Prova do Fazendeiro no reality show A Fazenda, na qual venceu a disputa pelo chapéu.

Zoeira

A Fazenda 17: Toninho vence a Prova do Fazendeiro e se livra da roça

O humorista disputou o chapéu com Créo Kellab e Fabiano Moraes.

Redação 30 de Outubro de 2025
