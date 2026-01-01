Veja looks, shows e destino dos famosos no Réveillon 2026
Cores, brilhos e leveza foram apostas em lugares como Fernando de Noronha, Rio de Janeiro e Salvador.
Tendências, boas energias e sofisticação marcaram a chegada de 2026 entre as celebridades brasileiras. Lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fernando de Noronha sediaram cores e brilhos em looks que apostaram no luxo confortável e no alto astral da data.
De Isis Valverde e Marcos Buaiz a Lucas Leto, Mileide Mihaile, Mari Fernandez e Ana Castela, diversas foram as inspirações e estilos abraçados. A pluralidade de espaços – seja em cima do palco, seja nas areias da praia – garantiu alegria e muitas possibilidades de curtir o momento.
A seguir, você confere os principais looks, shows e destinos dos famosos no réveillon deste ano.
William Bonner e Fátima Bernardes
A grande família formada pelo ex-casal William Bonner e Fátima Bernardes passou toda reunida, inclusive com os atuais companheiros de cada jornalista. Filhos também estiveram presentes, com grande sorriso em foto compartilhada nas redes sociais.
Ana Castela
Solteira de novo após rompimento com Zé Felipe, Ana Castela se apresentou no réveillon da Paulista sem aliança de compromisso. A cantora apostou em chapéu de vaqueira, bolero e calça, tudo na cor branca. No cabelo, tranças deram efeito ainda mais despojado ao look.
Neymar
O jogador dividiu a passagem de ano com Bruna Biancardi e três dos quatro filhos dele. Tons em branco e dourado deram o tom da foto de família.
Maiara e Maraísa
Para as irmãs mais famosas do sertanejo, a virada também representou momento de festejar 38 anos de idade. A comemoração foi durante show no réveillon da Paulista, em São Paulo.
Angélica e Luciano Huck
O réveillon de Angélica e Luciano Huck foi em quinteto, ao lado dos três filhos do casal, Eva, Benício e Joaquim. Todos de branco – exceto a matriarca, com um vestido prateado brilhante, com paetês, em que a famosa pinta na perna aparecia – o clima foi de união.
Simone Mendes
Ela foi um dos grandes momentos do réveillon na Paulista, em São Paulo, ao assumir a contagem regressiva para a chegada de 2026. O look combinou top e calça brancas, com blazer estampado.
Mari Fernandez e Júlia Ribeiro
Juntinhas em Salvador, Mari Fernandez e a namorada, Júlia Ribeiro, festejaram o réveillon com branco e brilho, em vestidos de cortes diferenciados e com a ousadia que o casal emana.
Eliana
A apresentadora entrou em 2026 ao lado do marido, Adriano Ricco, e dos filhos, Arthur e Manuela. Entre branco e dourado, o que realçou na foto compartilhada nas redes sociais foi o sorriso e o entrosamento da família.
Mileide Mihaile
A influenciadora comemorou a festa de Réveillon no Zé Maria, em Fernando de Noronha. Dourado, prata e muito brilho ditaram o tom do vestido escolhido para a ocasião, complementado com acessórios como bolsa e duo de grandes pulseiras.
Patrícia Poeta
Outra que optou por Fernando de Noronha foi a jornalista e apresentadora Patrícia Poeta. Maximalista na escolha do look, ela não abusou dos brincões, vestido de crochê de alça caída com corte abaixo do busto e acessórios.
Isis Valverde e Marcos Buaiz
Fechando o destino em Fernando de Noronha, estão Isis Valverde e Marcos Buaiz. Extremamente sorridentes, dividiram-se entre branco e dourado no tom dos looks.
Lucas Leto
Sucesso no remake de "Vale Tudo", o ator ocupou as areias da praia de Copacabana para curtir o réveillon no Rio. Fashionista, estava de tranças e roupa no qual o conforto foi lei, entre branco e bege.