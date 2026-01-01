Veja looks, shows e destino dos famosos no Réveillon 2026

Tendências, boas energias e sofisticação marcaram a chegada de 2026 entre as celebridades brasileiras. Lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fernando de Noronha sediaram cores e brilhos em looks que apostaram no luxo confortável e no alto astral da data.

De Isis Valverde e Marcos Buaiz a Lucas Leto, Mileide Mihaile, Mari Fernandez e Ana Castela, diversas foram as inspirações e estilos abraçados. A pluralidade de espaços – seja em cima do palco, seja nas areias da praia – garantiu alegria e muitas possibilidades de curtir o momento.

A seguir, você confere os principais looks, shows e destinos dos famosos no réveillon deste ano.

William Bonner e Fátima Bernardes

Foto: Reprodução/Instagram.

A grande família formada pelo ex-casal William Bonner e Fátima Bernardes passou toda reunida, inclusive com os atuais companheiros de cada jornalista. Filhos também estiveram presentes, com grande sorriso em foto compartilhada nas redes sociais.

Ana Castela

Foto: Leo Franco/AgNews.

Solteira de novo após rompimento com Zé Felipe, Ana Castela se apresentou no réveillon da Paulista sem aliança de compromisso. A cantora apostou em chapéu de vaqueira, bolero e calça, tudo na cor branca. No cabelo, tranças deram efeito ainda mais despojado ao look.

Neymar

Foto: Reprodução/Instagram.

O jogador dividiu a passagem de ano com Bruna Biancardi e três dos quatro filhos dele. Tons em branco e dourado deram o tom da foto de família.

Maiara e Maraísa

Foto: Leo Franco/AgNews.

Para as irmãs mais famosas do sertanejo, a virada também representou momento de festejar 38 anos de idade. A comemoração foi durante show no réveillon da Paulista, em São Paulo.

Angélica e Luciano Huck

Foto: Reprodução/Instagram

O réveillon de Angélica e Luciano Huck foi em quinteto, ao lado dos três filhos do casal, Eva, Benício e Joaquim. Todos de branco – exceto a matriarca, com um vestido prateado brilhante, com paetês, em que a famosa pinta na perna aparecia – o clima foi de união.

Simone Mendes

Foto: Leo Franco/AgNews

Ela foi um dos grandes momentos do réveillon na Paulista, em São Paulo, ao assumir a contagem regressiva para a chegada de 2026. O look combinou top e calça brancas, com blazer estampado.

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro

Foto: Vitor Santos/AgNews.

Juntinhas em Salvador, Mari Fernandez e a namorada, Júlia Ribeiro, festejaram o réveillon com branco e brilho, em vestidos de cortes diferenciados e com a ousadia que o casal emana.

Eliana

Foto: Reprodução/Instagram.

A apresentadora entrou em 2026 ao lado do marido, Adriano Ricco, e dos filhos, Arthur e Manuela. Entre branco e dourado, o que realçou na foto compartilhada nas redes sociais foi o sorriso e o entrosamento da família.

Mileide Mihaile

Foto: Dilson SIlva/AgNews.

A influenciadora comemorou a festa de Réveillon no Zé Maria, em Fernando de Noronha. Dourado, prata e muito brilho ditaram o tom do vestido escolhido para a ocasião, complementado com acessórios como bolsa e duo de grandes pulseiras.

Patrícia Poeta

Foto: Dilson Silva/AgNews.

Outra que optou por Fernando de Noronha foi a jornalista e apresentadora Patrícia Poeta. Maximalista na escolha do look, ela não abusou dos brincões, vestido de crochê de alça caída com corte abaixo do busto e acessórios.

Isis Valverde e Marcos Buaiz

Foto: Dilson Silva/AgNews.

Fechando o destino em Fernando de Noronha, estão Isis Valverde e Marcos Buaiz. Extremamente sorridentes, dividiram-se entre branco e dourado no tom dos looks.

Lucas Leto

Foto: Webert Felício/AgNews.

Sucesso no remake de "Vale Tudo", o ator ocupou as areias da praia de Copacabana para curtir o réveillon no Rio. Fashionista, estava de tranças e roupa no qual o conforto foi lei, entre branco e bege.