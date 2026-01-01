Diário do Nordeste
Veja looks, shows e destino dos famosos no Réveillon 2026

Cores, brilhos e leveza foram apostas em lugares como Fernando de Noronha, Rio de Janeiro e Salvador.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Na imagem, uma colagem composta por três fotos individuais de celebridades brasileiras, organizadas lado a lado. À esquerda, a influenciadora Mileide Mihaile posa para a câmera. Ela tem longos cabelos pretos ondulados e usa um vestido dourado brilhante, todo bordado com paetês, com um decote em
Legenda: Da esquerda para a direita, Mileide Mihaile, Simone Mendes e Neymar.
Foto: Dilson Silva-AgNews/Leo Franco-AgNews/Reprodução.

Tendências, boas energias e sofisticação marcaram a chegada de 2026 entre as celebridades brasileiras. Lugares como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador e Fernando de Noronha sediaram cores e brilhos em looks que apostaram no luxo confortável e no alto astral da data.

De Isis Valverde e Marcos Buaiz a Lucas Leto, Mileide Mihaile, Mari Fernandez e Ana Castela, diversas foram as inspirações e estilos abraçados. A pluralidade de espaços – seja em cima do palco, seja nas areias da praia – garantiu alegria e muitas possibilidades de curtir o momento.

A seguir, você confere os principais looks, shows e destinos dos famosos no réveillon deste ano.

William Bonner e Fátima Bernardes

Na imagem, uma fotografia de grupo num ambiente festivo noturno, capturando um momento de celebração. O grupo é composto por onze pessoas, sendo oito mulheres de pé ao fundo e três homens agachados ou sentados à frente. Todos sorriem para a câmara. No centro do grupo de pé, está a jornalista Fátima Bernardes, que veste um vestido branco com decote em
Foto: Reprodução/Instagram.

A grande família formada pelo ex-casal William Bonner e Fátima Bernardes passou toda reunida, inclusive com os atuais companheiros de cada jornalista. Filhos também estiveram presentes, com grande sorriso em foto compartilhada nas redes sociais.

Ana Castela

Na imagem, fotografia em plano médio da cantora Ana Castela durante uma apresentação em um palco. Ela sorri e olha para a lateral. Veste um visual
Foto: Leo Franco/AgNews.

Solteira de novo após rompimento com Zé Felipe, Ana Castela se apresentou no réveillon da Paulista sem aliança de compromisso. A cantora apostou em chapéu de vaqueira, bolero e calça, tudo na cor branca. No cabelo, tranças deram efeito ainda mais despojado ao look.

Neymar

Na imagem, fotografia da família de Neymar Jr. posando em um evento festivo iluminado. Da esquerda para a direita, estão o filho mais velho Davi Lucca, o jogador Neymar Jr. segurando a filha Mavie no colo, e Bruna Biancardi segurando a filha caçula, Helena. Todos vestem roupas em tons de branco e bege. As duas crianças usam conjuntos com estampas de logotipos de grife e sapatinhos vermelhos idênticos. Neymar usa óculos escuros e correntes douradas. O fundo apresenta uma estante dourada repleta de velas acesas e luzes neon amarelas que formam o número
Foto: Reprodução/Instagram.

O jogador dividiu a passagem de ano com Bruna Biancardi e três dos quatro filhos dele. Tons em branco e dourado deram o tom da foto de família.

Maiara e Maraísa

Na imagem, fotografia das cantoras Maiara e Maraisa se apresentando em um palco. As duas irmãs estão lado a lado, ambas segurando microfones e cantando. Maraisa (à esquerda) está com um braço erguido. Ambas vestem vestidos brancos justos ao corpo. O vestido de Maraisa possui detalhes em relevo horizontal. O fundo exibe um grande telão com projeções de prédios em tons de azul e roxo. Três cabos horizontais atravessam a frente da imagem, e parte da banda é visível nas laterais inferiores.
Foto: Leo Franco/AgNews.

Para as irmãs mais famosas do sertanejo, a virada também representou momento de festejar 38 anos de idade. A comemoração foi durante show no réveillon da Paulista, em São Paulo.

Angélica e Luciano Huck

Na imagem, fotografia da apresentadora Angélica e do apresentador Luciano Huck com seus três filhos em uma celebração de Ano Novo. Da esquerda para a direita estão a filha Eva, o pai Luciano Huck, a mãe Angélica ao centro, e os filhos Benício e Joaquim. Todos sorriem para a foto. Angélica usa um vestido curto prateado de paetês. Os demais membros da família vestem roupas brancas (vestido para Eva e camisas sociais para os homens). Estão sob uma estrutura de teto de palha. Ao fundo, um letreiro luminoso em neon vermelho exibe o número
Foto: Reprodução/Instagram

O réveillon de Angélica e Luciano Huck foi em quinteto, ao lado dos três filhos do casal, Eva, Benício e Joaquim. Todos de branco – exceto a matriarca, com um vestido prateado brilhante, com paetês, em que a famosa pinta na perna aparecia – o clima foi de união.

Simone Mendes

Na imagem, fotografia da cantora Simone Mendes cantando alegremente em um palco. A cantora é capturada de perfil, sorrindo abertamente com o microfone na mão direita e o braço esquerdo estendido. Ela tem cabelos castanhos longos e ondulados. Veste um conjunto branco composto por um blazer com pequenos bordados escuros e calças combinando. O ambiente é escuro com iluminação avermelhada ao fundo. Cabos de aço horizontais atravessam a frente da imagem, e parte da banda é visível atrás dela.
Foto: Leo Franco/AgNews

Ela foi um dos grandes momentos do réveillon na Paulista, em São Paulo, ao assumir a contagem regressiva para a chegada de 2026. O look combinou top e calça brancas, com blazer estampado.

Mari Fernandez e Júlia Ribeiro

Na imagem, fotografia das influenciadoras Mari Fernandez e Julia Ribeiro posando juntas em um evento noturno. As duas aparecem sorridentes, abraçadas, cada uma segurando uma taça de bebida. Ambas usam vestidos brancos com recortes e detalhes brilhantes ou metálicos. O ambiente de fundo é festivo, com luzes coloridas e uma estrutura que lembra uma roda-gigante iluminada à esquerda.
Foto: Vitor Santos/AgNews.

Juntinhas em Salvador, Mari Fernandez e a namorada, Júlia Ribeiro, festejaram o réveillon com branco e brilho, em vestidos de cortes diferenciados e com a ousadia que o casal emana.

Eliana

Na imagem, fotografia da apresentadora Eliana com seu marido, Adriano Ricco, e seus dois filhos em um ambiente tropical. Eliana está ao centro fazendo um biquinho para a foto, ladeada pelo filho mais velho à esquerda e pelo marido à direita, que segura a filha caçula à frente. Eliana usa um vestido dourado metalizado com recortes na cintura. A filha usa um vestido de paetês dourados e os homens vestem camisas brancas. O grupo está sob uma estrutura de madeira com telhado aparente, tendo uma palmeira e o céu noturno ao fundo.
Foto: Reprodução/Instagram.

A apresentadora entrou em 2026 ao lado do marido, Adriano Ricco, e dos filhos, Arthur e Manuela. Entre branco e dourado, o que realçou na foto compartilhada nas redes sociais foi o sorriso e o entrosamento da família.

Mileide Mihaile

Na imagem, influenciadora Mileide Mihaile posa em frente a uma parede de madeira decorada com um detalhe azul sinuoso. Ela usa um vestido longo de gala inteiramente coberto por paetês dourados, com decote frente única e bordas de contas escuras. Pulseiras largas douradas e cabelos pretos longos e ondulados.
Foto: Dilson SIlva/AgNews.

A influenciadora comemorou a festa de Réveillon no Zé Maria, em Fernando de Noronha. Dourado, prata e muito brilho ditaram o tom do vestido escolhido para a ocasião, complementado com acessórios como bolsa e duo de grandes pulseiras.

Patrícia Poeta

Na imagem, a apresentadora Patrícia Poeta posa em frente a uma parede de madeira com o desenho de uma tartaruga azul. Ela usa um vestido de crochê branco com recortes na cintura e um detalhe metálico no centro do busto. Brincos grandes em formato de sol, pulseiras douradas e uma bolsa de mão prateada.
Foto: Dilson Silva/AgNews.

Outra que optou por Fernando de Noronha foi a jornalista e apresentadora Patrícia Poeta. Maximalista na escolha do look, ela não abusou dos brincões, vestido de crochê de alça caída com corte abaixo do busto e acessórios.

Isis Valverde e Marcos Buaiz

Na imagem, O casal caminha sorridente em um ambiente externo à noite. Isis Valverde usa um vestido de crochê bege com gola alta e Marcos Buaiz veste camisa e bermuda brancas.
Foto: Dilson Silva/AgNews.

Fechando o destino em Fernando de Noronha, estão Isis Valverde e Marcos Buaiz. Extremamente sorridentes, dividiram-se entre branco e dourado no tom dos looks.

Lucas Leto

Na imagem, o ator Lucas Leto sorri para a câmera em um evento noturno na praia. Ele veste um look todo em tons de branco e bege: colete estruturado sem mangas, regata branca, calças de alfaiataria largas e sandálias estilo
Foto: Webert Felício/AgNews.

Sucesso no remake de "Vale Tudo", o ator ocupou as areias da praia de Copacabana para curtir o réveillon no Rio. Fashionista, estava de tranças e roupa no qual o conforto foi lei, entre branco e bege.

