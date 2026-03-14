'Altas Horas' deste sábado (14) recebe Eliana e dupla Anavitória

O programa "Altas Horas" deste sábado (14) recebe a apresentadora Eliana, que vai falar sobre a estreia de seu programa nos domingos da Globo. Serginho Groisman também conversa com o crítico de cinema Waldemar Dalenogare, abordando as expectativas para o Oscar 2026.

Também participam do bate papo o palestrante internacional Marcos Rossi e o ator cearense Silvero Pereira, que se apresenta com o cantor Guilhermes Arantes.

Na programação musical, o programa ainda contará com a dupla Anavitória e com cantor Maurício Manieri.

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (14)?

O Altas Horas começa a partir das 22h50, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay. Comandado pelo apresentador Serginho Groisman, ele vai ao ar após a exibição do "Big Brother Brasil".