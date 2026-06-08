MC Livinho apaga vídeo com Virgínia e dá bronca nos fãs: 'Falta de respeito'

Nome do cantor apareceu em teorias de um affair extraconjugal com a influenciadora.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
08 de Junho de 2026 - 11:23 (Atualizado às 11:42)
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Legenda: Influenciadora está recém solteira após o término de namoro com Vini Jr.
Foto: Reprodução / Redes Sociais.

O cantor MC Livinho se pronunciou, na noite desse domingo (7), sobre ter apagado um vídeo em que dança ao lado da influenciadora Virgínia Fonseca.

O que aconteceu

Por meio de uma transmissão ao vivo no Instagram, Livinho explicou que decidiu excluiu o material após circularem rumores de que ele e Virgínia estariam em um relacionamento.

Vale lembrar que o cantor é casado há dois anos com a modelo Byanca Gabarron.

O que MC Livinho disse sobre os rumores?

"Vocês não podem vincular uma pessoa em relacionamento com outra. Eu tenho total respeito pela Virgínia, mas também tenho respeito pelo meu lar. É uma coisa que os homens têm que aprender. Esse foi um dos motivos que me fizeram apagar o vídeo, a falta de respeito", iniciou o cantor.

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Internautas especularam relacionamento entre Livinho e Virginia

A gravação fazia parte de uma ação publicitária para uma marca de cerveja. No material, as duas celebridades dançavam juntas ao som da música mais recente de Livinho: "Se Saudade Sentir (Se Prepara 3)", lançada em abril.

Na transmissão, Livinho afirmou que o comportamento do público comprometeu o bem-estar dele e da família. "Vocês ficam nessa brisa de criar fanfic com gente que está em relacionamento, faltar com respeito com o lar dos outros, esse bagulho não cabe", disse.

Por fim, o funkeiro enfatizou que todas as teorias de uma relação extraconjugal são mentirosas e pediu aos pediu aos fãs que respeitem ele, Virgínia e Byanca. "Eu estava trabalhando e vocês começaram a viralizar coisas que não fazem sentido", concluiu.

Até o momento, Virgínia não se pronunciou diretamente sobre o assunto. Já Byanca Gabarron publicou um storie em que borrifa perfume em si prórpia. Essa ação foi interpretada pelo público como uma indireta à influenciadora.

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