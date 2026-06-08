Venda geral do Rock In Rio 2026 começa nesta segunda-feira (8); veja preços e onde comprar

A partir das 19h desta segunda-feira (8), estará aberta a venda geral de ingressos para o Rock in Rio 2026. A modalidade vai ao ar após a pré-venda, ocorrida na última terça-feira (2), esgotar em apenas duas horas.
Os interessados em participar dessa experiência poderão fazer a compra na plataforma Ticketmaster. Diante da alta procura na semana passada, a organização do eventa recomenda que o público faça o cadastro prévio no site e fique atento ao horário de abertura.
Os valores são de R$ 870 (inteira), R$ 435 (meia-entrada), R$ 739,50 para clientes Itaú, e não há cobrança de taxa de serviço. Será possível parcelar em até seis vezes sem juros.
A plataforma de vendas ainda permitirá a compra de até quatro ingressos por CPF, com no máximo uma meia-entrada para cada dia.
Quando começa o Rock in Rio?
A edição de 2026 do Rock in Rio acontecerá nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro. Segundo a produção, é esperado que o festival receba, aproximadamente, 700 mil pessoas.
Entre os destaques do line up estão Foo Fighters, Elton John, Zara Larsson, Black Eyed Peas, Laufey, Stray Kids, Demi Lovato e Calvin Harris.
Quem adquiriu o Rock in Rio Card ainda pôde definir a data de utilização do ingresso até a última sexta-feira (8). Agora, a escolha ficará sujeita à disponibilidade de ingressos para cada dia do evento.
Confira abaixo o line-up completo do Rock in Rio 2026
4 de setembro
Palco Mundo
- Foo Figthers
- Rise Against
- The Hives
- Nova Twins
Palco Sunset
- Capital Inicial convida Dado Villa Lobos
- Hot Milk
- Detonautas convida Biquíni
- Di Ferrero
5 de setembro
Palco Mundo
- Avenged Sevenfold
- Bring Me The Horizon
- MGK
- Sepultura
Palco Sunset
- Bad Omens
- Poppy
- Black Pantera convida Nervosa
- Malvada convida Day Limns
6 de setembro
Palco Mundo
- Calvin Harris
- Black Eyed Peas
- Nelly
- Barão Vermelho Encontro Formação Original
Palco Sunset
- Ne-Yo
- Jota Quest toca Tim Maia
- BaianaSystem
- Calema
7 de setembro
Palco Mundo
- Elton John
- Gilberto Gil
- Jon Batiste
- Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
- Laufey
- Péricles canta Motown
- Roupa Nova convida Guilherme Arantes
- Vanessa da Mata convida Rubel
11 de setembro
Palco Mundo
- Stray Kids
- Alok
- Hwasa
- Nexz
Palco Sunset
- Jamiroquai
- PJ Morton
- Os Garotin convidam Duquesa
- Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
12 de setembro
Palco Mundo
- Maroon 5
- Demi Lovato
- J Balvin
- Pedro Sampaio
Palco Sunset
- Mumford & Sons
- João Gomes e Orquestra Brasileira
- Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
- Criolo, Amaro & Dino
13 de setembro
Palco Mundo
- Twenty One Pilots
- Halsey
- Lola Young
- Ivete Sangalo
Palco Sunset
- Zara Larsson
- Marina Sena convida Céu
- Joelma convida Viviane Batidão
- Carol Biazin convida Joyce Alane