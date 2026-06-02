Pré-venda do Rock In Rio 2026 começa nesta terça-feira (2); veja onde comprar

Os valores dos ingressos variam de R$ 435 a R$ 870 por dia de festival.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
02 de Junho de 2026 - 10:07 (Atualizado às 10:23)
capa da noticia
Legenda: Compra seguirá até 8 de junho, quando terá início a venda geral.
Foto: Divulgação

A pré-venda de ingressos para o Rock In Rio 2026 começa nesta terça-feira (2), a partir das 12h. A compra será exclusiva para clientes Itaú e associados do Rock in Rio Club.

Os beneficiários desses programas poderão adquirir os tickets na plataforma Ticketmaster até a próxima segunda-feira (8), quando será aberta a venda geral.

Os valores são de R$ 870 (inteira), R$ 435 (meia-entrada) e R$ 739,50 para clientes Itaú, e não há cobrança de taxa de serviço. É possível comprar até quatro ingressos por CPF, com no máximo uma meia-entrada para cada dia.

A única exceção fica por conta das pessoas com deficiência, que poderão selecionar, além do próprio ingresso, uma meia-entrada adicional para o acompanhante para cada dia comprado.

Veja também

Imagem da notícia: Rock in Rio 2026 confirma programação completa de atrações; veja lista
Zoeira

Rock in Rio 2026 confirma programação completa de atrações; veja lista
Imagem da notícia: Arthur morre em capítulo de 'Quem Ama Cuida' desta segunda (1º); veja como será
Zoeira

Arthur morre em capítulo de 'Quem Ama Cuida' desta segunda (1º); veja como será

Confira abaixo o line-up completo do Rock in Rio 2026

O Rock In Rio acontece no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Este ano, estão confirmados Foo Fighters, Black Eyes Peas, Zara Larsson, Elton John e mais.

4 de setembro

Palco Mundo

  • Foo Figthers
  • Rise Against
  • The Hives
  • Nova Twins

Palco Sunset

  • Capital Inicial convida Dado Villa Lobos
  • Hot Milk
  • Detonautas convida Biquíni
  • Di Ferrero

5 de setembro

Palco Mundo

  • Avenged Sevenfold
  • Bring Me The Horizon
  • MGK
  • Sepultura

Palco Sunset

  • Bad Omens
  • Poppy
  • Black Pantera convida Nervosa
  • Malvada convida Day Limns

6 de setembro

Palco Mundo

  • Calvin Harris
  • Black Eyed Peas
  • Nelly
  • Barão Vermelho Encontro Formação Original

Palco Sunset

  • Ne-Yo
  • Jota Quest toca Tim Maia
  • BaianaSystem
  • Calema

7 de setembro

Palco Mundo

  • Elton John
  • Gilberto Gil
  • Jon Batiste
  • Luísa Sonza convida Roberto Menescal

Palco Sunset

  • Laufey
  • Péricles canta Motown
  • Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • Vanessa da Mata convida Rubel

11 de setembro

Palco Mundo

  • Stray Kids
  • Alok
  • Hwasa
  • Nexz

Palco Sunset

  • Jamiroquai
  • PJ Morton
  • Os Garotin convidam Duquesa
  • Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara

12 de setembro

Palco Mundo

  • Maroon 5
  • Demi Lovato
  • J Balvin
  • Pedro Sampaio

Palco Sunset

  • Mumford & Sons
  • João Gomes e Orquestra Brasileira
  • Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
  • Criolo, Amaro & Dino

13 de setembro

Palco Mundo

  • Twenty One Pilots
  • Halsey
  • Lola Young
  • Ivete Sangalo

Palco Sunset

  • Zara Larsson
  • Marina Sena convida Céu
  • Joelma convida Viviane Batidão
  • Carol Biazin convida Joyce Alane
Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento Estados/rio de janeiro

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Pré-venda do Rock In Rio 2026 começa nesta terça-feira (2); veja onde comprar

2

Arthur morre em capítulo de 'Quem Ama Cuida' desta segunda (1º); veja como será

3

Rock in Rio 2026 confirma programação completa de atrações; veja lista

4

Matt Brown, do reality show 'A Grande Família do Alasca', é encontrado morto nos EUA

5

'Viver Sertanejo' recebe Projeto Muierada deste domingo (31)

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Pré-venda do Rock In Rio 2026 começa nesta terça-feira (2); veja onde comprar
Zoeira

Pré-venda do Rock In Rio 2026 começa nesta terça-feira (2); veja onde comprar

Os valores dos ingressos variam de R$ 435 a R$ 870 por dia de festival.

Redação

Há 1 hora

Imagem da notícia Arthur morre em capítulo de 'Quem Ama Cuida' desta segunda (1º); veja como será
Zoeira

Arthur morre em capítulo de 'Quem Ama Cuida' desta segunda (1º); veja como será

O empresário será assassinado logo após se casar com Adriana

Redação

01 de Junho de 2026

Imagem da notícia Rock in Rio 2026 confirma programação completa de atrações; veja lista
Zoeira

Rock in Rio 2026 confirma programação completa de atrações; veja lista

Elton John e Stray Kids estão entre os destaques do festival que ocorre na primeira quinzena de setembro.

Redação

31 de Maio de 2026

Imagem da notícia Matt Brown, do reality show 'A Grande Família do Alasca', é encontrado morto nos EUA
Zoeira

Matt Brown, do reality show 'A Grande Família do Alasca', é encontrado morto nos EUA

A morte foi confirmada por meio de uma rede social pelo irmão da vítima, Bear Brown.

Redação

31 de Maio de 2026

Imagem da notícia 'Viver Sertanejo' recebe Projeto Muierada deste domingo (31)
Zoeira

'Viver Sertanejo' recebe Projeto Muierada deste domingo (31)

O encontro celebra a força feminina no sertanejo.

Redação

31 de Maio de 2026

Imagem da notícia 'Globo Rural' deste domingo (31) será exibido mais cedo
Zoeira

'Globo Rural' deste domingo (31) será exibido mais cedo

O programa começa às 8h20, logo após o Auto Esporte.

Redação

31 de Maio de 2026

Imagem da notícia 'Altas Horas' deste sábado (30) celebra o mês das mães com duetos musicais inéditos
Zoeira

'Altas Horas' deste sábado (30) celebra o mês das mães com duetos musicais inéditos

Programa vai ao ar após a novela “Quem Ama Cuida”.

Redação

30 de Maio de 2026

Imagem da notícia Caldeirão do Mion deste sábado (30) terá a grande final do ‘Dupla do Brasil’
Zoeira

Caldeirão do Mion deste sábado (30) terá a grande final do ‘Dupla do Brasil’

Se enfrantam no palco do programa as duplas Ashley e Paixão, Priscila e Luana ou Peddro Henrique e Luciano

Redação

30 de Maio de 2026

Imagem da notícia Quem Ama Cuida: quando o mistério de Heitor será revelado?
Zoeira

Quem Ama Cuida: quando o mistério de Heitor será revelado?

Renato Góes interpreta o filho desaparecido de Arthur (Antônio Fagundes) que deve estrear na trama.

Redação

30 de Maio de 2026

Imagem da notícia Maroon 5 anuncia show em Salvador; veja preço dos ingressos
Zoeira

Maroon 5 anuncia show em Salvador; veja preço dos ingressos

Esta é a segunda vez da banda na capital baiana.

Redação

28 de Maio de 2026

Imagem da notícia Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões
Zoeira

Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões

Campeã do BBB 26 segue vivendo no mesmo apartamento onde já morava antes do reality.

Redação

28 de Maio de 2026

Imagem da notícia Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo
Zoeira

Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo

A artista confirmou no Rio2C que estará diretamente envolvida no reality show.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'
Zoeira

Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'

Apresentação está marcada para dia 15 de setembro, em São Paulo.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos
Zoeira

Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos

Repórter irá apresentar um programa sobre a Copa do Mundo, mas que não poderá citar o nome da competição.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Tino Marcos publica desabafo nas redes sociais em busca de emprego: 'Não é fácil'
Zoeira

Tino Marcos publica desabafo nas redes sociais em busca de emprego: 'Não é fácil'

Jornalista esportivo está fora da televisão aberta desde 2021, quando deixou a TV Globo.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia ‘Enjaulada por perseguição’, escreve Deolane em carta na prisão
Zoeira

‘Enjaulada por perseguição’, escreve Deolane em carta na prisão

Apesar de já ter negado, Deolane tem histórico de proximidade com pessoas ligadas ao PCC.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha
Zoeira

Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha

Maria Alice, primogênita do ex-casal, teve uma festa com tema Walt Disney World.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Mariah Carey anuncia primeiros shows no Brasil com turnê 'Christmastime'; veja datas e cidades
Zoeira

Mariah Carey anuncia primeiros shows no Brasil com turnê 'Christmastime'; veja datas e cidades

Estádio e arena de eventos recebem shows.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Morre aos 92 anos mãe do apresentador Tadeu Schmidt
Zoeira

Morre aos 92 anos mãe do apresentador Tadeu Schmidt

O jornalista publicou uma homenagem à mãe em suas redes sociais.

Redação

25 de Maio de 2026

Imagem da notícia Acusada de ligação com o PCC, Deolane Bezerra quase foi presa pela Interpol na Itália
Zoeira

Acusada de ligação com o PCC, Deolane Bezerra quase foi presa pela Interpol na Itália

Influenciadora digital é suspeita de ser um tipo de "caixa" para a facção criminosa.

Redação

24 de Maio de 2026

1

2 3 4 5