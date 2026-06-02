Pré-venda do Rock In Rio 2026 começa nesta terça-feira (2); veja onde comprar

A pré-venda de ingressos para o Rock In Rio 2026 começa nesta terça-feira (2), a partir das 12h. A compra será exclusiva para clientes Itaú e associados do Rock in Rio Club.
Os beneficiários desses programas poderão adquirir os tickets na plataforma Ticketmaster até a próxima segunda-feira (8), quando será aberta a venda geral.
Os valores são de R$ 870 (inteira), R$ 435 (meia-entrada) e R$ 739,50 para clientes Itaú, e não há cobrança de taxa de serviço. É possível comprar até quatro ingressos por CPF, com no máximo uma meia-entrada para cada dia.
A única exceção fica por conta das pessoas com deficiência, que poderão selecionar, além do próprio ingresso, uma meia-entrada adicional para o acompanhante para cada dia comprado.
Confira abaixo o line-up completo do Rock in Rio 2026
O Rock In Rio acontece no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, nos dias 4, 5, 6, 7, 11, 12 e 13 de setembro. Este ano, estão confirmados Foo Fighters, Black Eyes Peas, Zara Larsson, Elton John e mais.
4 de setembro
Palco Mundo
- Foo Figthers
- Rise Against
- The Hives
- Nova Twins
Palco Sunset
- Capital Inicial convida Dado Villa Lobos
- Hot Milk
- Detonautas convida Biquíni
- Di Ferrero
5 de setembro
Palco Mundo
- Avenged Sevenfold
- Bring Me The Horizon
- MGK
- Sepultura
Palco Sunset
- Bad Omens
- Poppy
- Black Pantera convida Nervosa
- Malvada convida Day Limns
6 de setembro
Palco Mundo
- Calvin Harris
- Black Eyed Peas
- Nelly
- Barão Vermelho Encontro Formação Original
Palco Sunset
- Ne-Yo
- Jota Quest toca Tim Maia
- BaianaSystem
- Calema
7 de setembro
Palco Mundo
- Elton John
- Gilberto Gil
- Jon Batiste
- Luísa Sonza convida Roberto Menescal
Palco Sunset
- Laufey
- Péricles canta Motown
- Roupa Nova convida Guilherme Arantes
- Vanessa da Mata convida Rubel
11 de setembro
Palco Mundo
- Stray Kids
- Alok
- Hwasa
- Nexz
Palco Sunset
- Jamiroquai
- PJ Morton
- Os Garotin convidam Duquesa
- Jota.pê convida Luedji Luna e Zaynara
12 de setembro
Palco Mundo
- Maroon 5
- Demi Lovato
- J Balvin
- Pedro Sampaio
Palco Sunset
- Mumford & Sons
- João Gomes e Orquestra Brasileira
- Gilsons convida Daniela Mercury e Olodum
- Criolo, Amaro & Dino
13 de setembro
Palco Mundo
- Twenty One Pilots
- Halsey
- Lola Young
- Ivete Sangalo
Palco Sunset
- Zara Larsson
- Marina Sena convida Céu
- Joelma convida Viviane Batidão
- Carol Biazin convida Joyce Alane