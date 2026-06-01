Arthur morre em capítulo de 'Quem Ama Cuida' desta segunda (1º); veja como será

O capítulo desta segunda-feira (1º) de Quem Ama Cuida marcará a principal virada da primeira fase da novela de Walcyr Carrasco ao exibir a morte de Arthur, interpretado por Antonio Fagundes.

O empresário será assassinado logo após se casar com Adriana, vivida por Leticia Colin, arranjo elaborado por ele para não deixar que sua fortuna caíse nas mãos dos familiares interesseiros.

Ele é encontrado morto na calçada após um apagão misterioso atingir o prédio, dando início ao mistério sobre a autoria do crime. Com sua morte, diversos personagens passam a ser investigados, cada um com motivações próprias que os envolvem no mistério.

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Prisão de Adriana

Rapidamente, os parentes de Arthur apontam Adriana como a principal suspeita do crime. A fisioterapeuta acabará presa nos capítulos seguintes, e prometerá vigança após conseguir sua liberdade.

Criada por Cláudia Souto e Walcyr Carrasco, Quem Ama Cuida estreou em 18 de maio e deve permanecer no ar até janeiro de 2027, com 211 capítulos planejados.