Maroon 5 anuncia show em Salvador; veja preço dos ingressos

A banda norte-americana Maroon 5 anunciou, nesta quinta-feira (28), nova passagem pelo Brasil. Dessa vez, a cidade de Salvador entrou na rota do grupo, que vai se apresentar na capital baiana no dia 10 de setembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré.

Shows pelo Brasil

O Maroon 5 vai aproveitar a ida ao Rock in Rio, festival que integra o line-up, para se apresentar em outras cidades brasileiras. O grupo toca no Palco Mundo, no dia 12 de setembro, no Parque Olímpico.

Dono de sucessos como "Animals", "Girls Like You" e "Moves Like Jagger", o grupo liderado por Adam Levigne deve passar ainda por São Paulo no dia 8 de setembro, no Allianz Parque, e em São José do Rio Preto, em 6 de setembro, no Recinto de Exposições.

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Ingressos

A pré-venda de ingressos abre nesta sexta-feira (29), para clientes Santander Select e Private. Os fãs que não possuem o cartão do banco terão acesso à pré-venda no dia 30 de junho. Já o público em geral poderá garantir os tickets para o show no dia 1º de junho, no site da Ticketmaster.

Veja os valores dos ingressos no 1º lote

Salvador

Cadeira Superior: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia);

Pista/Cadeira Inferior Norte: R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia);

Cadeira Intermediária Leste: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia);

Cadeira Intermediária Norte: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia);

Lounge Premium: R$ 620 (inteira) e R$ 310 (meia);

Cadeira Inferior Leste: R$ 720 (inteira) e R$ 360 (meia);

Cadeira Inferior Oeste: R$ 720 (inteira) e R$ 360 (meia);

Frontstage: R$ 790 (inteira) e R$ 395 (meia).

Esta é a segunda vez da banda norte-americana na capital baiana. Em 2016, o grupo se apresentou no Parque de Exposições.