Maroon 5 anuncia show em Salvador; veja preço dos ingressos

Esta é a segunda vez da banda na capital baiana.

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
28 de Maio de 2026 - 18:33 (Atualizado às 18:34)
capa da noticia
Legenda: A pré-venda de ingressos abre nesta sexta-feira (29).
Foto: Debby Wong/Shutterstock.com.

A banda norte-americana Maroon 5 anunciou, nesta quinta-feira (28), nova passagem pelo Brasil. Dessa vez, a cidade de Salvador entrou na rota do grupo, que vai se apresentar na capital baiana no dia 10 de setembro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, no bairro de Nazaré.

Shows pelo Brasil

O Maroon 5 vai aproveitar a ida ao Rock in Rio, festival que integra o line-up, para se apresentar em outras cidades brasileiras. O grupo toca no Palco Mundo, no dia 12 de setembro, no Parque Olímpico.

Dono de sucessos como "Animals", "Girls Like You" e "Moves Like Jagger", o grupo liderado por Adam Levigne deve passar ainda por São Paulo no dia 8 de setembro, no Allianz Parque, e em São José do Rio Preto, em 6 de setembro, no Recinto de Exposições.

Veja também

Imagem da notícia: Fã brasileiro é notado por Adam Levine, do Maroon 5; saiba quem é
Zoeira

Fã brasileiro é notado por Adam Levine, do Maroon 5; saiba quem é
Imagem da notícia: Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'
Zoeira

Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'

Ingressos

A pré-venda de ingressos abre nesta sexta-feira (29), para clientes Santander Select e Private. Os fãs que não possuem o cartão do banco terão acesso à pré-venda no dia 30 de junho. Já o público em geral poderá garantir os tickets para o show no dia 1º de junho, no site da Ticketmaster.

Veja os valores dos ingressos no 1º lote

Salvador

  • Cadeira Superior: R$ 420 (inteira) e R$ 210 (meia);
  • Pista/Cadeira Inferior Norte: R$ 480 (inteira) e R$ 240 (meia);
  • Cadeira Intermediária Leste: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia);
  • Cadeira Intermediária Norte: R$ 590 (inteira) e R$ 295 (meia);
  • Lounge Premium: R$ 620 (inteira) e R$ 310 (meia);
  • Cadeira Inferior Leste: R$ 720 (inteira) e R$ 360 (meia);
  • Cadeira Inferior Oeste: R$ 720 (inteira) e R$ 360 (meia);
  • Frontstage: R$ 790 (inteira) e R$ 395 (meia).

Esta é a segunda vez da banda norte-americana na capital baiana. Em 2016, o grupo se apresentou no Parque de Exposições.

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento

Colunistas

Newsletter

Escolha suas newsletters favoritas e mantenha-se informado

Top mais Zoeira

1

Maroon 5 anuncia show em Salvador; veja preço dos ingressos

2

Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões

3

Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo

4

Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'

5

Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos

Edição do Dia

Imagem da Edição do dia Assinar

VC Repórter

Imagem da notícia Maroon 5 anuncia show em Salvador; veja preço dos ingressos
Zoeira

Maroon 5 anuncia show em Salvador; veja preço dos ingressos

Esta é a segunda vez da banda na capital baiana.

Redação

Há 41 minutos

Imagem da notícia Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões
Zoeira

Ana Paula Renault mora de aluguel no Centro de São Paulo mesmo após prêmio de R$ 5,7 milhões

Campeã do BBB 26 segue vivendo no mesmo apartamento onde já morava antes do reality.

Redação

28 de Maio de 2026

Imagem da notícia Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo
Zoeira

Anitta terá papel 'central e inédito' na nova temporada de 'Estrelas da Casa', anuncia Globo

A artista confirmou no Rio2C que estará diretamente envolvida no reality show.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'
Zoeira

Demi Lovato anuncia show extra no Brasil com a turnê 'It’s Not That Deep'

Apresentação está marcada para dia 15 de setembro, em São Paulo.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos
Zoeira

Desabafo de Tino Marcos era ação de marketing e jornalista vai integrar Porta dos Fundos

Repórter irá apresentar um programa sobre a Copa do Mundo, mas que não poderá citar o nome da competição.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia Tino Marcos publica desabafo nas redes sociais em busca de emprego: 'Não é fácil'
Zoeira

Tino Marcos publica desabafo nas redes sociais em busca de emprego: 'Não é fácil'

Jornalista esportivo está fora da televisão aberta desde 2021, quando deixou a TV Globo.

Redação

27 de Maio de 2026

Imagem da notícia ‘Enjaulada por perseguição’, escreve Deolane em carta na prisão
Zoeira

‘Enjaulada por perseguição’, escreve Deolane em carta na prisão

Apesar de já ter negado, Deolane tem histórico de proximidade com pessoas ligadas ao PCC.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha
Zoeira

Virgínia e Zé Felipe chegam e vão embora juntos do aniversário de 5 anos da filha

Maria Alice, primogênita do ex-casal, teve uma festa com tema Walt Disney World.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Mariah Carey anuncia primeiros shows no Brasil com turnê 'Christmastime'; veja datas e cidades
Zoeira

Mariah Carey anuncia primeiros shows no Brasil com turnê 'Christmastime'; veja datas e cidades

Estádio e arena de eventos recebem shows.

Redação

26 de Maio de 2026

Imagem da notícia Morre aos 92 anos mãe do apresentador Tadeu Schmidt
Zoeira

Morre aos 92 anos mãe do apresentador Tadeu Schmidt

O jornalista publicou uma homenagem à mãe em suas redes sociais.

Redação

25 de Maio de 2026

Imagem da notícia Acusada de ligação com o PCC, Deolane Bezerra quase foi presa pela Interpol na Itália
Zoeira

Acusada de ligação com o PCC, Deolane Bezerra quase foi presa pela Interpol na Itália

Influenciadora digital é suspeita de ser um tipo de "caixa" para a facção criminosa.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Flávio Dino, do STF, nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra
Zoeira

Flávio Dino, do STF, nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra

Advogada e influenciadora está presa por suspeita de lavagem de dinheiro.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Em viagem a Jericoacoara com a família, Viviane Araujo posa de biquíni e arranca elogios da web
Zoeira

Em viagem a Jericoacoara com a família, Viviane Araujo posa de biquíni e arranca elogios da web

Atriz está com a família no litoral cearense após término da novela 'Três Graças'.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Deolane Bezerra deverá retirar mega hair em prisão no Interior de SP
Zoeira

Deolane Bezerra deverá retirar mega hair em prisão no Interior de SP

Procedimento é padrão na unidade, conforme apontam policiais penais

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia 'Viver Sertanejo' deste domingo (24) recebe as duplas George Henrique e Rodrigo e Débora e Daniela
Zoeira

'Viver Sertanejo' deste domingo (24) recebe as duplas George Henrique e Rodrigo e Débora e Daniela

Programa vai ao ar após o Globo Rural.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Globo Rural deste domingo (24) mostra processo de fabricação das bonecas de barro
Zoeira

Globo Rural deste domingo (24) mostra processo de fabricação das bonecas de barro

Programa possui entrevistas com artesãos do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais.

Redação

24 de Maio de 2026

Imagem da notícia Altas Horas recebe Xande de Pilares e grupo Revelação
Zoeira

Altas Horas recebe Xande de Pilares e grupo Revelação

Programa deste sábado (23) promove encontro para celebrar grandes sucessos do pagode.

Redação

23 de Maio de 2026

Imagem da notícia Nicole Bahls realiza transplante capilar sem raspagem e surpreende seguidores; 'rosto mais feminino'
Zoeira

Nicole Bahls realiza transplante capilar sem raspagem e surpreende seguidores; 'rosto mais feminino'

Influenciadora relata um quadro de alopecia androgenésica que impactava na proporção da testa.

*Clara Cezarino

23 de Maio de 2026

Imagem da notícia Caldeirão do Mion deste sábado (23) terá Semifinal do ‘Dupla do Brasil’
Zoeira

Caldeirão do Mion deste sábado (23) terá Semifinal do ‘Dupla do Brasil’

O programa revela as três duplas que vão para a final da competição.

Redação

23 de Maio de 2026

Imagem da notícia Miss Brasil sofre queda no palco após ficar em 5º lugar em concurso realizado no Egito
Zoeira

Miss Brasil sofre queda no palco após ficar em 5º lugar em concurso realizado no Egito

Gaúcha escorregou durante anúncio da classificação final da competição internacional.

Redação

23 de Maio de 2026

1

2 3 4 5