Morre Selma Morais, cearense que viralizou após participar do Caldeirão do Huck

Dona de casa ficou conhecida pela irreverência durante quadro "Quem Quer Ser um Milionário".

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
16 de Junho de 2026 - 11:38
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Legenda: Selma participou do programa de Luciano Huck em setembro de 2019.
Foto: Globo.

Morreu nesta terça-feira (16), aos 69 anos, Selma Morais Melo, moradora de Sobral que ficou conhecida por participar do quadro "Quem Quer Ser um Milionário", do programa do Caldeirão do Huck, da TV Globo. A causa da morte não foi revelada. 

O falecimento da cearense foi divulgado pelo portal O Sobralense. O velório acontece no Memorial Célebre, em Sobral, e o sepultamento acontece no Cemitério Municipal de Groaíras, às 16 horas desta terça. Ela deixa esposo e filho

Relembre participação de Selma no Caldeirão

Bibliotecária aposentada, Selma Morais viralizou após participar do quadro Quem Quer Ser um Milionário, em setembro de 2019. A simpatia e irreverência da dona de casa logo chamou atenção da plateia e do apresentador Luciano Huck, que chegou a levar uma bronca da participante. 

"Rapaz, não botaram água para mim, por quê? O copo já está pelo meio, então pensei que alguém tivesse bebido", disparou a sobralense. "Por que colocam para mim água pobre e para você água rica?", questionou ela em outro momento, ao perceber que Luciano Huck bebia água de coco. 

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Durante a primeira participação, Selma ainda reclamou do banco alto onde estava sentada, que não deixava que colocasse os pés no chão, arrancando risos da plateia. As falas da cearense repercutiram durante toda a semana. 

No domingo seguinte, Selma retornou ao programa para dar continuidade à disputa por R$ 1 milhão, mas encerrou sua participação com o prêmio de R$ 50 mil após errar a pergunta sobre qual jogador teria marcado o milésimo gol de uma Copa do Mundo. 

 

 

 

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