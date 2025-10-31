A vítima ia trabalhar de bicicleta quando foi surpreendido por dois homens.
As toucas foram confeccionadas pelas funcionárias do hospital e doadas às famílias
Interligação ferroviária utilizaria infraestrutura já existente
O juiz indicou que não há provas suficientes contra o homem
Suspeitos teriam efetuado disparos contra "desafeto" em via pública da cidade
Com o suspeito foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack
Conhecido nas redes por acalmar os pequenos antes das cirurgias, o cirurgião pediátrico aposta no atendimento humanizado para transformar medo em confiança
Alunos do 3º ano do Ensino Médio, colegas de um dos adolescentes mortos, são os primeiros a retornarem às salas de aula da instituição
Câmara Municipal de Sobral manteve, na noite desta terça-feira (30), o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) e aprovou com ressalvas as contas do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) referentes a 2018
Conhecido como 'Bruno Panga', o jovem estava solto há apenas cinco meses e tem uma ficha criminal extensa