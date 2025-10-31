Diário do Nordeste
Captura de tela de vídeo que mostra pastor sendo baleado a caminho do trabalho em Sobral.

Segurança

Pastor evangélico é baleado a caminho do trabalho em Sobral

A vítima ia trabalhar de bicicleta quando foi surpreendido por dois homens.

Redação 28 de Outubro de 2025
video

Ceará

Bebês prematuros vivem 'Dia da Touca Maluca' na Santa Casa de Sobral

As toucas foram confeccionadas pelas funcionárias do hospital e doadas às famílias

Geovana Almeida* 21 de Outubro de 2025
Foto que contém a Estação Ferroviária de Sobral, abandonada e atualmente sede da Escola de Belas Artes de Sobral.

Negócios

O que se sabe sobre o trem de passageiros entre Fortaleza e Sobral?

Interligação ferroviária utilizaria infraestrutura já existente

Luciano Rodrigues 19 de Outubro de 2025
Fachada do Fórum da cidade de Sobral, onde acontecem audiências.

Segurança

Justiça solta homem suspeito de matar criança de 4 anos e tio em Sobral

O juiz indicou que não há provas suficientes contra o homem

Matheus Facundo 14 de Outubro de 2025
Foto mostra Delegacia de Polícia Civil de Sobral

Segurança

Menino de 4 anos morre após ser baleado durante ataque a tiros em Sobral

Suspeitos teriam efetuado disparos contra "desafeto" em via pública da cidade

Redação 12 de Outubro de 2025
delegacia sobral sspds tráfico de drogas investigação prisão

Segurança

Dono de bar escondia drogas em vassoura e é preso por tráfico no CE

Com o suspeito foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack

Redação 11 de Outubro de 2025
Vídeo médico

Ceará

Cirurgião pediátrico de Sobral viraliza com atendimento humanizado ao cuidar das crianças

Conhecido nas redes por acalmar os pequenos antes das cirurgias, o cirurgião pediátrico aposta no atendimento humanizado para transformar medo em confiança

Maria Clarice Sousa* 07 de Outubro de 2025
Imagem mostra estudante feminina escrevendo em papel com canetas coloridas sobre uma mesa, focada em responder prova.

Ceará

Escola alvo de ataque em Sobral inicia volta gradual às aulas nesta segunda (6)

Alunos do 3º ano do Ensino Médio, colegas de um dos adolescentes mortos, são os primeiros a retornarem às salas de aula da instituição

Redação 06 de Outubro de 2025
Ivo Gomes durante entrevista ao PontoPoder. Ele veste uma camisa clara

PontoPoder

Sob acusação de perseguição política, Câmara de Sobral aprova contas de Ivo Gomes

Câmara Municipal de Sobral manteve, na noite desta terça-feira (30), o parecer do Tribunal de Contas do Estado (TCE-CE) e aprovou com ressalvas as contas do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) referentes a 2018

Igor Cavalcante e Marcos Moreira 30 de Setembro de 2025
sobral ataque escola alunos feridos facção criminosa tiros disparos

Segurança

'Guerra' entre facções, drogas e moto roubada: o que se sabe sobre o ataque a escola de Sobral

Conhecido como 'Bruno Panga', o jovem estava solto há apenas cinco meses e tem uma ficha criminal extensa

Emanoela Campelo de Melo 30 de Setembro de 2025
