Pastor evangélico é baleado a caminho do trabalho em Sobral
A vítima ia trabalhar de bicicleta quando foi surpreendido por dois homens.
Um homem que atua como pastor evangélico em Sobral, no norte do Ceará, foi baleado enquanto se deslocava ao trabalho na manhã desta terça-feira (28). O caso aconteceu no bairro Dom Expedito.
A vitima estava em uma bicicleta. Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que dois homens em uma moto passam e o garupeiro dispara contra o pastor, que cai da bicicleta. Ele foi socorrido e está internado.
Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou a que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o crime como uma lesão corporal dolosa.
"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada para atender a ocorrência. A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral é a unidade responsável pela investigação e realiza diligências com o objetivo de elucidar o crime", informou a pasta.