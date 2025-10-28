Pastor evangélico é baleado a caminho do trabalho em Sobral

Um homem que atua como pastor evangélico em Sobral, no norte do Ceará, foi baleado enquanto se deslocava ao trabalho na manhã desta terça-feira (28). O caso aconteceu no bairro Dom Expedito.

A vitima estava em uma bicicleta. Um vídeo de câmera de segurança registrou o momento em que dois homens em uma moto passam e o garupeiro dispara contra o pastor, que cai da bicicleta. Ele foi socorrido e está internado.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou a que a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o crime como uma lesão corporal dolosa.

"A Polícia Militar do Ceará (PMCE) também foi acionada para atender a ocorrência. A 1ª Delegacia de Polícia Civil de Sobral é a unidade responsável pela investigação e realiza diligências com o objetivo de elucidar o crime", informou a pasta.