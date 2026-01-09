Diário do Nordeste
Influencer que mostrava rotina na cadeia é presa novamente

Nayra Gabrielly havia sido denunciada por tráfico de drogas no ano passado.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Segurança
Nayra Gabrielly é uma mulher jovem, branca e loira de cabelo liso.
Legenda: Nayra Gabrielly é conhecida nas redes sociais por compartilhar a rotina na prisão.
Foto: Reprodução/TikTok.

A influenciadora Nayra Gabrielly Oliveira Feitosa, conhecida por compartilhar a rotina de presidiária nas redes sociais, foi presa novamente por descumprir medidas cautelares impostas pela Justiça, especialmente o recolhimento domiciliar noturno. A prisão foi pedida pelo Ministério Público do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Itaitinga.

Nayra havia sido denunciada no ano passado por tráfico de drogas, após tentar entrar na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga 2), na região metropolitana de Fortaleza, com entorpecentes.

Conforme a representação apresentada pelo promotor de Justiça Gustavo de Souza, a influencer "violou reiteradamente" as condições impostas pelo Judiciário para responder em liberdade, incluindo a monitoração eletrônica.

O comportamento da acusada demonstra desprezo pela benesse concedida pelo Estado, que confiou na possibilidade de cumprimento das medidas alternativas à prisão".
Gustavo de Souza
Promotor de Justiça

Histórico de prisões

Nayra foi presa em flagrante em julho do ano passado, enquanto tentava passar pela revista do presídio com 45 gramas de maconha e 118 comprimidos psicotrópicos escondidos no corpo. Na denúncia oferecida pelo MP, o fato de o crime ter ocorrido dentro de uma unidade prisional caracteriza "circunstância agravante".

À época, a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP) informou que a mulher iria visitar o interno Daniel Ladeira, conhecido como "Arara", integrante de uma organização criminosa de origem carioca e preso em janeiro de 2025 pelo latrocínio do taxista Fernando Guilherme de Holanda Campos Júnior, no bairro Parque Araxá, em Fortaleza. 

A influencer já havia sido presa antes disso e ganhou destaque na internet ao compartilhar sua rotina no sistema prisional. Só no TikTok, ela tem mais de 91,1 mil seguidores e se apresenta como "ex-reeducanda/cunhada" — este último é como se chamam nas redes sociais as companheiras de presidiários.

O vídeo mais recente dela na rede social foi publicado no dia 11 de dezembro, no qual ela mostra como limpava a cela na cadeia.

