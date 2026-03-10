'Aqui é CV', gritou flanelinha preso ao agredir criança na Av. Beira-Mar

"Você sabe que aqui é CV. Não vem roubar aqui". Quando João Lucas Oliveira Ramos, suspeito de agredir uma criança de 10 anos na Avenida Beira-Mar, em Fortaleza, foi preso, ele 'gritou aos quatro ventos' que estaria repreendendo o menino devido a um suposto ato infracional análogo a roubo.

Durante a agressão registrada por câmeras de videomonitoramento e presenciada por populares, o suspeito fez referência à facção carioca Comando Vermelho (CV), grupo criminoso que predomina na região.

O Diário do Nordeste apurou que, na delegacia, o homem negou qualquer envolvimento com a facção. Na versão do suspeito, ele viu a criança tomando um colar de ouro de uma turista, perseguiu o menino e desferiu um chute na perna dele, "só dizendo que o local é dominado pelo CV, mas que não tem vínculo com a facção".

Nessa segunda-feira (9), um dia após o flagrante, João Lucas passou por audiência de custódia. O Poder Judiciário decidiu converter a prisão em preventiva alegando 'risco à ordem pública'. No mesmo dia, o capturado foi levado à Unidade Prisional de Triagem e Observação Criminológica (UP-TOC), na Região Metropolitana de Fortaleza.

"Analisando-se a gravidade concreta da conduta imputada ao agente, verifica-se que esta é deveras elevada, em razão da forma como o crime foi praticado, uma vez que o crime se deu em uma das avenidas mais movimentadas de Fortaleza, verdadeiro ponto turístico, tendo praticado as agressões em face do menor de idade em horário da manhã no qual há muitos transeuntes e pessoas praticando atividades física" Juiz

Para o magistrado, o comportamento do suspeito revelou uma afronta às instituições, "configurando ameaça à ordem pública já que nem mesmo a grande quantidade de postos policiais no local foi suficiente para inibir a conduta do agente de propagar e promover organização criminosa, o que gerou, inclusive, grande repercussão social".

IMAGENS CIRCULARAM NA INTERNET

Conforme documentos obtidos pela reportagem, policiais do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) tomaram conhecimento da circulação dos vídeos da agressão em grupos de Whatsapp.

A prisão aconteceu após a repercussão das imagens

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS), o suspeito foi capturado por uma composição do BPTur e conduzido a uma unidade da Polícia Civil.

Com uma ficha criminal extensa, incluindo passagens pelos crimes de estelionato, furto e desacato, João Lucas trabalhava como flanelinha e 'guardador de carros' no estabelecimento público da avenida.

Conforme a SSPDS, a suposta vítima da tentativa de roubo não quis registrar ocorrência. A reportagem não localizou a defesa do preso e este espaço segue em aberto para possíveis manifestações futuras.