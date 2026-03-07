Vereadora do Recife relata importunação sexual de funcionário de parque aquático no Ceará

A vereadora do Recife, Andreza Romero (PSB), relatou ter sido importunada sexualmente por um funcionário do parque aquático Beach Park, localizado no município de Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza. O caso teria ocorrido na tarde dessa sexta-feira (6).

Conforme notificação extrajudicial da defesa de Andreza, a vereadora estava acessando um brinquedo infantil do parque, ao lado da filha de 3 anos, quando um monitor “passou deliberadamente a mão de uma nádega da vítima, em movimento de apalpação, configurando conduta de natureza sexual praticada sem qualquer anuência da vítima”.

“Cumpre destacar que a escada é suficientemente larga para que qualquer pessoa transite sem encostar em quem está ao lado, o que evidencia, de forma inequívoca, o caráter intencional e deliberado do toque. Não houve qualquer possibilidade de contato acidental”, enfatizou a defesa da vereadora.

O homem se dirigia a um posto de monitoramento para render outro profissional. Ele foi identificado apenas como Ruan.

Em nota, o Beach Park ressaltou que o funcionário foi afastado imediatamente e tomou todas as medidas cabíveis. O parque também disse repudiar toda a forma de importunação ou violência e lamentar profundamente a situação relatada pela vereadora Andreza Romero.

“Estamos em contato com a senhora Andreza, prestando todos os esclarecimentos e apoio possíveis nesse momento”, pontuou o Beach Park. (Veja nota na íntegra ao final da matéria)

Inquérito Policial

Ainda na notificação extrajudicial, a vereadora solicita a abertura de inquérito policial para investigação do caso de importunação sexual.

Andreza Romero requer também a determinação da “preservação imediata e integral” de todas as imagens das câmeras de segurança do brinquedo do parque no qual o caso ocorreu.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Andreza comentou a reação após o caso. “Quando eu desci (do brinquedo) e fui contar a babá dos meus filhos, eu olhei para cima e eu tinha certeza. Ele tava lá olhando, eu tinha certeza que não foi por acaso. Ele ficou acompanhando a minha reação naquela hora, acredita? Então ele sabia exatamente o que ele tinha feito”, evidenciou.

A vereadora disse, ainda, que fez questão de denunciar o caso. “Eu sou advogada, eu registrei o boletim de ocorrência, notifiquei formalmente o Beach Park as mensagens, aqui tá tudo documentado, está tudo preservado”, enfatizou.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Aquiraz. A unidade já solicitou imagens ao estabelecimento e identificação do suspeito, segundo a Pasta. “No momento, diligências seguem em andamento para elucidar o caso”, finalizou.

Nota do Beach Park na íntegra

“O Beach Park repudia toda a forma de importunação ou violência e lamenta profundamente a situação relatada pela vereadora Andreza Romero.

Ao tomarmos conhecimento do fato, o funcionário foi afastado imediatamente e tomamos todas as medidas cabíveis.

Estamos cientes da importância de garantir a segurança dos nossos frequentadores em todas as situações.

Todos os colaboradores passam por treinamentos para conhecimento do nosso código de conduta que veda todo tipo de comportamento inadequado.

Estamos em contato com a senhora Andreza, prestando todos os esclarecimentos e apoio possíveis nesse momento.”