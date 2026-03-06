Professor é preso suspeito de importunação sexual dentro de escola em Cascavel

Um professor foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (5), suspeito de cometer importunação sexual dentro da Escola Raimundo de Queiroz, unidade da rede municipal localizada no bairro Vila Xexéu, em Cascavel. O caso envolve uma funcionária da própria escola, segundo informações repassadas pelas autoridades.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre a ocorrência e o andamento da investigação, mas aguarda posicionamento oficial sobre o caso.

De acordo com a Prefeitura de Cascavel, a gestão da unidade escolar tomou conhecimento da situação ainda na tarde de quinta-feira e acionou imediatamente as autoridades policiais, colaborando com os procedimentos adotados após a denúncia.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que repudia qualquer tipo de violência, assédio ou comportamento que atente contra a dignidade e a integridade das pessoas no ambiente escolar.

Processo administrativo será instaurado

A administração municipal também comunicou que será instaurado processo administrativo para apurar os fatos no âmbito da administração pública, garantindo o devido processo legal e a adoção das medidas cabíveis.

A Prefeitura afirmou ainda que está colaborando integralmente com as investigações conduzidas pela Polícia Civil e reforçou o compromisso com a segurança, o respeito e a integridade de toda a comunidade escolar.