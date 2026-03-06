Diário do Nordeste
Professor é preso suspeito de importunação sexual dentro de escola em Cascavel

Prefeitura informou que será instaurado processo administrativo para apurar os fatos.

Segurança
Secretaria Municipal de Educação informou que repudia qualquer tipo de violência.
Foto: Reprodução/Facebook
Foto: Reprodução/Facebook

Um professor foi preso em flagrante na tarde de quinta-feira (5), suspeito de cometer importunação sexual dentro da Escola Raimundo de Queiroz, unidade da rede municipal localizada no bairro Vila Xexéu, em Cascavel. O caso envolve uma funcionária da própria escola, segundo informações repassadas pelas autoridades.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre a ocorrência e o andamento da investigação, mas aguarda posicionamento oficial sobre o caso.

De acordo com a Prefeitura de Cascavel, a gestão da unidade escolar tomou conhecimento da situação ainda na tarde de quinta-feira e acionou imediatamente as autoridades policiais, colaborando com os procedimentos adotados após a denúncia.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que repudia qualquer tipo de violência, assédio ou comportamento que atente contra a dignidade e a integridade das pessoas no ambiente escolar.

Processo administrativo será instaurado

A administração municipal também comunicou que será instaurado processo administrativo para apurar os fatos no âmbito da administração pública, garantindo o devido processo legal e a adoção das medidas cabíveis.

A Prefeitura afirmou ainda que está colaborando integralmente com as investigações conduzidas pela Polícia Civil e reforçou o compromisso com a segurança, o respeito e a integridade de toda a comunidade escolar.

