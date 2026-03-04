Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Justiça do CE condena PM e empresário por extorsão; vítima foi rendida sob tiros para pagar dívida

A acusação envolve um esquema de agiotagem.

Escrito por
Emanoela Campelo de Melo emanoela.campelo@svm.com.br
Segurança
pessoas entrando no forum faixa do poder judiciario vermelha.
Legenda: De acordo com a decisão proferida na 15ª Vara Criminal, no último dia 27 de fevereiro de 2026, os condenados são João Pedro Laurindo Neto (PM) e Regazony de Lima Costa (empresário).
Foto: Natinho Rodrigues/Arquivo SVM.

Um policial militar e um empresário foram condenados no Ceará pelo crime de extorsão. Conforme a acusação, a dupla era envolvida em um esquema de agiotagem em Fortaleza, tendo exigido que uma das vítimas entrasse em um carro onde eles estavam e o PM efetuasse um disparo de arma de fogo para intimidá-la.

De acordo com a decisão proferida na 15ª Vara Criminal, no último dia 27 de fevereiro de 2026, os condenados são João Pedro Laurindo Neto (PM) e Regazony de Lima Costa (empresário). Ambos negam o crime.

João Pedro foi condenado por extorsão qualificada e disparo de arma de fogo, com pena de 11 anos e oito meses de prisão, tendo recebido o direito de recorrer em liberdade. Já o empresário teve pena de oito anos de prisão, a ser cumprida em regime semiaberto.

Para o PM, o Judiciário ainda decretou a perda do cargo público e mandou oficiar o Comando Geral da Polícia Militar do Ceará "para a adoção das providências cabíveis". João foi absolvido pelo crime de embriaguez ao volante.

Veja também

teaser image
Segurança

Homem é condenado a 25 anos de prisão por matar namorada grávida no Ceará

teaser image
Segurança

Homem que dopou, matou e escondeu corpo da esposa em matagal é condenado a 25 anos de prisão no CE

A Justiça considerou que a prova testemunhal produzida confirma a conduta criminosa narrada na denúncia "descrevendo minuciosamente a ação do agente". Também fica determinada a alienação do veículo Toyota Hilux, apreendido durante o processo.

"Destaque-se, ainda, que os acusados foram presos em flagrante e no exato momento que exigiam a quantia em dinheiro indevida da vítima, mediante violência e grave ameaça".
Trecho da decisão. 

O advogado Kaio Castro representa a defesa do empresário e "informa que recebeu com surpresa e irresignação a sentença proferida no processo que resultou em condenação em primeira instância. Desde o início, a defesa tem sustentado que há questões relevantes de fato e de direito que não foram devidamente valoradas, bem como pontos que demandam reapreciação pelo Tribunal, sobretudo quanto à prova produzida e à correta subsunção jurídica do caso".

A reportagem também procurou a defesa do PM, mas até a publicação da matéria não havia resposta. O espaço segue aberto para futuras manifestações. 

JUROS DE 10% AO MÊS

Conforme a denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE), em 9 de novembro de 2022, por volta das 9h, na Vila Manoel Sátiro, em Fortaleza, a vítima foi rendida e alvejada a tiros. Por trás do ataque, havia cobrança de dívidas. 

A vítima teria pedido um empréstimo de R$ 45 mil com juros de 10% ao mês ao policial, "que tem costume de trabalhar com empréstimos de dinheiro a juros". Primeiro, o homem de identidade preservada, entregou uma ambulância como garantia do 'negócio'.

Cinco meses após o empréstimo, a vítima fez uma nova dívida. Desta vez, dando um veículo modelo Prisma como garantia. Depois veio o terceiro empréstimo, no valor de R$ 100 mil, agora com um apartamento avaliado em R$ 380 mil como garantia. O imóvel ainda tinha parcelas de financiamento em aberto, que ficariam a ser pagas pela vítima.

Entre as idas e vindas das negociações, o PM denunciado teria entregado um caminhão avaliado em R$100 mil e um veículo da marca Mercedes de R$ 80 mil, "ficando acordado que a vítima, após quitar o apartamento, ainda receberia R$ 80 mil".

Com o suposto não pagamento das parcelas, o homem e os familiares dele passaram a ser ameaçados de morte.

No dia do crime, a vítima observou o carro do PM parado na esquina e se aproximou do veículo. Quando o agente da Segurança Pública e o empresário desceram do veículo já foram exigindo o dinheiro, tendo o PM atirado nos pés da vítima e ordenado que ela entrasse no carro.

A vítima passou 30 minutos do carro, sob ameaça de morte, só sendo liberada após a chegada da composição policial, "que foi acionada pelos vizinhos após o disparo de arma de fogo".

EXIGÊNCIAS

O empresário também teria exigido dinheiro, mas a vítima alega que sequer conhecia essa pessoa. Ambos negaram o crime, mas depois a Justiça autorizou a extração de dados do aparelho de celular do suspeito. 

"Diante das provas constantes nos autos, o policial praticou, em tese, o delito de extorsão, logo, da análise das conversas de Whatsapp do mesmo, muito provavelmente serão encontradas inúmeras provas acerca do cometimento de tal crime, motivo pelo qual o Ministério Público posiciona-se favoravelmente à autorização pleiteada, por ser imprescindível à elucidação do crime em comento", disse a acusação.

O réu Regazony de Lima Costa afirmou que apenas recebeu uma carona de João Pedro e que desconhecia a vítima, negando ter feito qualquer cobrança, ameaça ou disparo de arma de fogo.

A vítima sustentou que o encontro ocorreu para tratar de pendências financeiras decorrentes de negociações anteriores, "envolvendo um veículo e um apartamento, negando igualmente o uso de violência, de ameaças ou de disparos. Alegou, ainda, que não pretendia cobrar os valores discutidos".

O juiz considerou que as declarações dos acusados contrastam com os demais elementos probatórios, "especialmente com o depoimento da vítima, dos declarantes, a prova testemunhal, os prints das conversas, o relatório técnico do celular da vítima e os comprovantes de transferências bancárias, que evidenciam exigências de dinheiro e ameaças, confirmando a narrativa apresentada pela vítima".

Este conteúdo é útil para você?
Assuntos Relacionados
suspeitos presos foto preto e branco pedaço de ripa.
Segurança

Facção usava ripas para trancar janelas e cobrar 'pedágio' de moradores em Fortaleza

Moradores denunciaram as extorsões e dois homens foram presos.

Redação
Há 50 minutos
pessoas entrando no forum faixa do poder judiciario vermelha.
Segurança

Justiça do CE condena PM e empresário por extorsão; vítima foi rendida sob tiros para pagar dívida

A acusação envolve um esquema de agiotagem.

Emanoela Campelo de Melo
Há 2 horas
Foto do homem sendo preso suspeito de invadir e vandalizar a Catedral de Fortaleza.
Segurança

Homem é preso suspeito de invadir e vandalizar Catedral de Fortaleza

Homem possui antecedentes por duas ocorrências de furto.

Bergson Araujo Costa
03 de Março de 2026
adepol fachada.
Segurança

Criminosos furtam objetos da sede da Associação dos Delegados da PCCE pela 9ª vez em 2026

A fachada do prédio voltou a ter grades devido à insegurança.

Emanoela Campelo de Melo
03 de Março de 2026
viatura policia civil homem policial encapuzado.
Segurança

R$ 200 em troca de não divulgar vídeo íntimo: como agia o suspeito de extorquir mulheres no Ceará

A Justiça converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva.

Redação
03 de Março de 2026
Foto do suspeito de 19 anos preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives.
Segurança

Suspeito de 19 anos é preso em Fortaleza por matar e maltratar mais de 100 animais em lives

Investigação também apura se o investigado teria induzido a automutilação e ao suicídio de adolescentes.

Bergson Araujo Costa
02 de Março de 2026
dhpp fachada viatura pericia forense, predio, carro.
Segurança

Ceará tem mês menos violento da série histórica; homicídios reduziram 31,6%

Cidades como Maracanaú e Maranguape não registraram CVLIs em fevereiro deste ano de 2026.

Redação
02 de Março de 2026
Imagem com montagem de duas fotos. Na primeira, um policial segura um bornal e um celular na mão. Na outra, um patch com nome policial penal e mais sete celulares.
Segurança

Policial penal é preso por suspeita de facilitar entrada de celulares para o CV em presídio do Ceará

O servidor foi detido com um aparelho na bolsa. Na cela de um preso foram achados outros telefones e um smartwatch.

Emerson Rodrigues
02 de Março de 2026
tap aviao decolagem aeroporto.
Segurança

Área restrita: como a PF identificou um esquema de narcotráfico partindo do Aeroporto de Fortaleza

85 quilos de cocaína de 'alta pureza' chegaram na Europa.

Emanoela Campelo de Melo
02 de Março de 2026
Imagem de um homem e uma mulher, ambos com aparência moderna, posando para a câmera; a foto transmite uma vibe casual e descontraída.
Segurança

Justiça do Ceará condena a 27 anos de prisão homem acusado de matar esposa a facadas

Crime aconteceu no município de São Benedito, em julho de 2024.

Redação
02 de Março de 2026
Imagem de um policial civil de costas com uma camisa preta com a inscrição nas costas da camisa Polícia Civil - DHPP, na frente de uma viatura preta também com a inscrição Polícia Civil.
Segurança

Dois homens são baleados na Grande Messejana em disputa entre facções CV e Massa

Os crimes ocorreram na tarde desse sábado (28) em comunidades vizinhas nos bairros Curió e Lagoa Redonda.

Redação
01 de Março de 2026
fachada tjce novo predio cambeba.
Segurança

TJ mantém absolvição de advogados e outros acusados de tentar burlar o Sistema de Justiça no Ceará

Segundo o MPCE, o esquema, investigado durante a 'Operação Rábula', beneficiava também membros de facções como o CV e o PCC.

Redação
01 de Março de 2026
policial militar de costas fardado.
Segurança

Acusados de integrar milícia: Justiça autoriza volta de policiais militares às funções em Fortaleza

O Poder Judiciário também determinou a retirada das tornozeleiras eletrônicas dos PMs.

Redação
01 de Março de 2026
Prisão foi efetuada em Cascavel. Foto de apoio ilustrativo.
Segurança

Mulher é presa por suspeita de explorar sexualmente as filhas de 10 e 12 anos

Além da mãe, um homem que abusava de uma das crianças no momento da prisão também foi detido.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
À esquerda, o suspeito é encaminhado algemado; à direita, ele aparece algemado, deitado, com uma faca apreendida ao lado.
Segurança

Dois homens são presos por tentativa de feminicídio em Fortaleza

Em uma das ocorrências, o suspeito tentou matar a mulher com uma faca.

Nathália Paula Baga*
28 de Fevereiro de 2026
Três imagens mostram um medidor de energia quebrado, uma parede suja de urina e um saco de lixo em uma rua.
Segurança

Policial civil é investigado por ameaça, agressão e dano ao patrimônio contra vizinhos em Fortaleza

A Controladoria Geral de Disciplina apura as denúncias contra o servidor.

Redação
28 de Fevereiro de 2026
Rua de terra isolada por fita policial com viaturas da Polícia Militar e da Perícia Forense estacionadas próximo a uma residência, em área residencial com árvores e casas simples, durante atendimento a ocorrência criminal.
Segurança

Justiça nega liberdade a PM acusado de matar companheira a tiros em Fortaleza

A defesa alegou incapacidade mental do policial militar, que sofre com esquizofrenia, mas o Poder Judiciário afirmou que ele segue apto a julgamento.

Matheus Facundo
28 de Fevereiro de 2026
População em frente ao restaurante onde mulher morreu em Caucaia.
Segurança

Mulher é morta a tiros em lanchonete de Caucaia

A vítima tinha 33 anos. Segundo relato da PM, ela estaria sendo ameaçada por dívidas.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
feminicidio supeito foto 3x4 viaturas policiais
Segurança

Homem que dopou, matou e escondeu corpo da esposa em matagal é condenado a 25 anos de prisão no CE

Na manhã do dia 25 de outubro de 2023, o corpo da professora foi encontrado.

Redação
27 de Fevereiro de 2026
Viaturas da Polícia em operação contra suspeitos de expulsar famílias de Caucaia e Horizonte.
Segurança

Nove são presos por expulsar famílias e extorquir moradores em Caucaia e Horizonte

Arma de fogo, munições, aparelhos celulares e veículos foram apreendidos em ações policiais.

Redação
27 de Fevereiro de 2026