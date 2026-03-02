Ceará tem mês menos violento da série histórica; homicídios reduziram 31,6%

O Ceará registrou o mês menos violento da série histórica (registrada desde 2009). Nos 28 dias de fevereiro de 2026, 141 pessoas morreram vítimas de Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), que englobam os crimes de homicídio doloso/feminicídio, lesão corporal seguida de morte e roubo seguido de morte (latrocínio).

De acordo com dados oficiais da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), divulgados nesta segunda-feira (2), houve redução de 31,6% nas mortes violentas no último mês, se comparado a igual período de 2025.

Em Fortaleza e na Região Metropolitana, as reduções foram ainda mais significativas: 72,3% na Capital e 57,6% na RMF. "A capital teve 47 casos a menos no período. Foram 18 registros em fevereiro de 2026, contra 65 CVLIs no segundo mês do ano anterior", destacou a SSPDS.

"Ações estratégicas que integram o trabalho ostensivo e investigativo e o suporte de informações de inteligência contribuíram para que o mês de fevereiro de 2026 fosse o mês com menos mortes por crimes violentos de toda a série histórica, iniciada em 2009, no estado do Ceará, em Fortaleza e na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF)".

O titular da Pasta, secretário Roberto Sá, diz que o trabalho realizado se reflete em números e que "aqui no Ceará, por determinação do governador de combater com firmeza todos os crimes, com foco prioritário nos grupos criminosos, reestruturamos as forças, investimos no reconhecimento e na valorização dos profissionais da segurança".

Janeiro deste ano já vinha apontando a tendência de redução.

AÇÕES

Nas cidades de Maracanaú e Maranguape, que recentemente figuravam na lista das mais violentas do Brasil, não houve registro de nenhum CVLI no mês de fevereiro de 2026, "representando uma diminuição de 100% nos crimes, já que em fevereiro de 2025 foram contabilizados 11 casos em cada um dos dois municípios".

Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado pelo Diário do Nordeste, Maracanaú estava no ranking das 10 cidades mais violentas do Brasil.

"Entre as iniciativas realizadas para se chegar a esse resultado, o aumento das prisões qualificadas têm impacto direto na diminuição dos CVLIs. Em todo o ano de 2025, 35.458 suspeitos foram capturados em flagrante ou por cumprimento de mandado, em todo o estado", disse a SSPDS.

A Secretaria acrescenta que a presença da Polícia Civil na RMF foi intensificada com a inauguração do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Grande Fortaleza, realizada no fim do ano passado.