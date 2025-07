Três das 10 cidades mais violentas do Brasil em 2024 estão no Ceará; Maranguape lidera

"Onde mora o perigo"? A pergunta respondida no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, divulgado nesta quinta-feira (24), traz o ranking das 10 cidades mais violentas do Brasil. Na lista, estão três municípios localizados no Ceará (todos eles na Região Metropolitana): Maranguape, Caucaia e Maracanaú.

Foram considerados os registros de mortes violentas por taxa de 100 mil habitantes no ano de 2024. De acordo com a pesquisa, as cidades sofrem com a disputa de facções pelo controle do tráfico, sendo Maranguape a mais perigosa do País. O Anuário indica também que o Ceará é o terceiro Estado com maior taxa de mortes violentas, atrás do Amapá e da Bahia.

"Em 2023, o município (Maranguape), que possui pouco mais de 108 mil habitantes, aparecia no oitavo lugar no ranking com o registro de 78 vítimas de MVI. Com crescimento de 11,5% no número de vítimas, a cidade contabilizou 87 mortes em 2024, atingindo taxa de 79,9 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Assim como outras cidades do Ceará, o território é palco de uma disputa sangrenta entre duas facções criminosas, o Comando Vermelho (CV) e os Guardiões do Estado (GDE)", diz trecho do Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que explica que as Mortes Violentas Intencionais englobam os crimes de homicídios, feminicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) diz que o Governo do Ceará segue realizando investimentos para dar o suporte necessário ao desenvolvimento dos trabalhos das forças de segurança com o intermédio dos setores de inteligência, tecnologia e inovação: "a pasta frisa que como resultado dos esforços das Forças de Segurança estaduais e as mudanças no direcionamento de estratégias com a intensificação da presença policial nas ruas, a partir do segundo semestre de 2024, o Ceará, Fortaleza e a Região Metropolitana tiveram diminuição nos índices de mortes violentas, tanto em comparação com o primeiro semestre de 2024, quanto em comparação com o segundo semestre de 2023".

(Supesp), em https://www.supesp.ce.gov.br/painel_dinamico/" "Considerando os municípios mencionados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em Maranguape, a diminuição de janeiro a junho de 2025 foi de 29%, com 39 CVLIs, ante 55 ocorrências entre janeiro e junho do ano passado. Já em Caucaia, a redução no primeiro semestre de 2025 foi de 20,2%, com 118 mortes violentas registradas, frente a 148 casos no mesmo período de 2024. Em Maracanaú, a redução semestral foi de 16,3%, com 77 mortes violentas em 2025, contra 92 no mesmo período do ano anterior. Na Capital, a redução no semestre foi de 10,7%, com 391 CVLIs registrados entre janeiro e junho de 2025, contra 438 casos no mesmo período de 2024. Os dados estão disponíveis no Painel Dinâmico da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública, em https://www.supesp.ce.gov.br/painel_dinamico/" SSPDS

A reportagem solicitou nota à Prefeitura de Maranguape e aguarda retorno.

VEJA LISTA DAS 10 CIDADES MAIS VIOLENTAS CONFORME A PESQUISA:

1. Maranguape - Ceará

2. Jequié - Bahia

3. Juazeiro - Bahia

4. Camaçari - Bahia

5. Cabo de Santo Agostinho - Pernambuco

6. São Lourenço da Mata - Pernambuco

7. Simões Filho - Bahia

8. Caucaia - Ceará

9. Maracanaú - Ceará

10. Feira de Santana - Bahia

Pesquisadores do Fórum alertam que "de modo geral, todas as cidades que compõem o ranking apresentam elevados níveis de violência letal associados a disputas entre facções do crime organizado pelo controle do tráfico de drogas. Esses conflitos têm resultado em confrontos sangrentos, com predominância de vítimas jovens, do sexo masculino, via de regra negros e moradores de áreas periféricas".

A SSPDS destaca que aumentaram as prisões em flagrante e por cumprimento de mandados de prisão pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) por participação em Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) aumentaram quase 30%.

"Em seis meses, 1.421 suspeitos foram presos por envolvimento com homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios – crimes que compõem os CVLIs. O aumento é referente ao comparativo entre o primeiro semestre de 2025 com o mesmo período do ano anterior", conforme a Pasta (veja nota na íntegra ao fim da matéria).

ASSASSINATOS

Um dos assassinatos de maior repercussão em Maranguape no ano passado foi a morte do humorista Francisco Elton Alves de Andrade, que interpretava o 'Palhaço Titole'.

Francisco era conhecido por se apresentar em festas infantis na cidade. A vítima foi assassinada a tiros em via pública, em outubro de 2024.

Já em Maracanaú, o Diário do Nordeste noticiou pelo menos duas tentativas de chacina no ano passado. Uma delas aconteceu no Hospital Municipal João Elísio de Holanda (HMJEH).

Legenda: Homens armados invadiram a unidade hospitalar para tentar ferir desafetos que estavam no local. Foto: Arquivo/DN

Homens armados invadiram a unidade hospitalar para tentar ferir desafetos que estavam no local. "Apesar da situação de tensão e pânico entre pacientes e servidores, não houve feridos nesta ação. Dos cinco pacientes, três já receberam alta médica e dois seguem internados, em recuperação, sem maiores complicações até o momento”, ressalta a nota da gestão do município.

No último dia do ano passado, dois homens foram mortos a tiros no bairro Cágado, em Maracanaú. Na ocasião, outras duas pessoas também foram baleadas e chegaram a ser levadas para uma unidade hospitalar.

O QUE DIZ A SSPDS

“Também a partir de julho de 2024, o Governo do Ceará, por meio da SSPDS, intensificou os investimentos e estratégias para auxiliar na redução dos indicadores criminais. Em novembro de 2024, foram entregues 3.527 novos equipamentos e licenças que permitiram que o Ceará tenha a maior rede integrada de radiocomunicação nas Forças de Segurança do Brasil. De 2023 a abril de 2025, foram convocados 3.053 novos profissionais de segurança, representando o compromisso do Governo do Estado em assegurar boas condições de trabalho e estimular os profissionais da Segurança Pública, já reconhecidos pela sociedade cearense pelos serviços prestados.

A união do trabalho ostensivo, investigativo, o suporte da inteligência, aliado aos investimentos do Governo do Ceará na Segurança Pública são determinantes para o alcance dos resultados positivos. Em março deste ano, para descentralizar, otimizar e intensificar serviços, o governador Elmano de Freitas sancionou decretos para a reestruturação de todas as Forças de Segurança estaduais. No âmbito da Polícia Militar do Ceará (PMCE), a Capital e a Região Metropolitana ganharam dois novos comandos operacionais, além de um novo batalhão em Caucaia (AIS 11), que já conta com um batalhão.

No âmbito da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foi entregue, em junho deste ano, uma nova delegacia na cidade de Itaitinga, município da RMF. Além disso, para subsidiar as investigações, em todo o Ceará foram criadas 30 novas seções de inteligência (Seint-PCCE) no Estado. Cada Área Integrada de Segurança (AIS) terá uma seção de inteligência que alimentará as delegacias da área com informações. A mudança visa fortalecer o Sistema Estadual de Inteligência, reestruturado em julho de 2024 pelo Governo do Ceará, com a ampliação de vagas de 135 para 791 profissionais no setor, composto por representantes de todas as Forças de Segurança do estado.

Ações ostensivas e investigativas são permanentes e acontecem de forma integrada na Região Metropolitana de Fortaleza. Uma operação da Polícia Civil do estado do Ceará (PCCE), realizada nesta quinta-feira, dia 24, resultou no cumprimento de 30 mandados de prisão preventiva, em Fortaleza e RMF, contra integrantes de uma organização criminosa com envolvimento em homicídios de tráfico de drogas. Destaca-se ainda a Operação Integração Saturação Total, coordenada pela Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol/SSPDS), subsidiada por indicadores da Supesp e informações coletadas pela inteligência. Somente neste último fim de semana, 300 pessoas foram capturadas em todo o Estado.

Aumento nas prisões no Ceará

O trabalho diário dos agentes de Segurança Pública do Ceará, durante os primeiros seis meses de 2025, resultou na captura diária de quase 100 suspeitos de envolvimento em crimes no estado, totalizando 17.151 presos, o que representa um aumento de 13,6% em relação ao 1º semestre de 2024. Dentre os alvos presos especificamente por participação em Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), o aumento foi de 28,2%. Já com relação às prisões por envolvimento com grupos criminosos no Ceará, foi registrado um aumento de 45,1%. Em seis meses, 1.421 suspeitos foram presos por envolvimento com homicídios, feminicídios, lesões corporais seguidas de morte e latrocínios – crimes que compõem os CVLIs. O aumento é referente ao comparativo entre o primeiro semestre de 2025 com o mesmo período do ano anterior a partir de prisões realizadas pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE).

Aliadas a esses números, as ações das Forças de Segurança resultaram no aumento de 8,7% na apreensão de armas de fogo no 1º semestre no Ceará; todas as regiões do estado também apresentaram aumento. Nos seis primeiros meses deste ano, foram apreendidas mais de 3.500 armas de fogo — uma média de 20 armas por dia no estado.

Por fim, a SSPDS ressalta a importância da população contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via “e-denúncia”, o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico: https://disquedenuncia181.sspds.ce.gov.br/”