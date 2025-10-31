Diário do Nordeste
forum clovis bevilaqua julgamento juri fortaleza.

Segurança

Cearense líder de facção alvo de operação no Rio é condenado a 37 anos

A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.

Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
A foto mostra pessoas recolhendo corpos mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro.

Segurança

Familiares viajam ao RJ para identificar cearenses mortos em megaoperação

Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.

Messias Borges e Emanoela Campelo de Melo 30 de Outubro de 2025
Japinha em fotos publicadas nas redes. Em uma dela com uma arma e outra com um cigarro.

País

'Japinha do CV' está entre os mortos em megaoperação no Rio; saiba quem é

Mulher teria reagido à abordagem, disparando contra os policiais.

Redação 30 de Outubro de 2025
Imagem mostra o presidente Lula.

PontoPoder

Lula sanciona lei contra crime organizado; veja o que muda

Legislação visa endurecer o combate às organizações criminosas.

Redação 30 de Outubro de 2025
muro com pichacoes da faccao comando vermelho.

Segurança

Facção CV alvo de operação no Rio é a que domina mais áreas no Ceará

SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.

Emanoela Campelo de Melo e Messias Borges 30 de Outubro de 2025
Imagens de policiais militares para matéria sobre megaoperação que cria muro do Bope para encurralar traficantes no RJ.

País

Megaoperação cria 'muro do Bope' para encurralar suspeitos no Rio

Estratégia buscava encaminhar os traficantes para a região de mata perto do Complexo da Penha.

Redação 29 de Outubro de 2025
Mulher em banheiura de gelo e homem sendo arrastado pelas ryuas do rio de janeiro.

País

Chefes do CV ordenam castigos a quem contrariar normas na Zona Norte do Rio

Alto escalão do grupo criminoso usa aplicativos de mensagens para determinar torturas.

Redação 29 de Outubro de 2025
Fórum Clóvis Beviláqua, prédio público em Fortaleza, Ceará, com fachada moderna de vidro e entrada acessível para cidadãos e visitas.

Segurança

Servidores acusados de integrar esquema de venda ilegal de veículos no CE são condenados

A dupla foi absolvida pelo crime de integrar organização criminosa. Duas hilux pertencentes a secretarias do Governo do Estado foram utilizadas no esquema ilegal.

Paulo Roberto Maciel* 29 de Outubro de 2025
Doca é um homem de meia idade de cavanhaque e cabelo preto curto. Na foto, ele está com semblante irritado e usa camisa azul.

País

70 homens faziam a segurança de 'Doca', o número 1 do CV no Rio de Janeiro

O criminoso era o principal alvo da megaoperação deflagrada no Rio, mas conseguiu fugir.

Redação 29 de Outubro de 2025
video

País

Veja imagens dos 60 corpos resgatados por moradores da Penha após megaoperação

Pelo menos 120 pessoas morreram na operação deflagrada nessa terça-feira (28).

Geovana Almeida* 29 de Outubro de 2025
