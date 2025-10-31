A vítima morta tinha saído de casa para comprar frutas.
Pelo menos quatro cearenses foram identificados entre mais de 120 mortos.
Mulher teria reagido à abordagem, disparando contra os policiais.
Legislação visa endurecer o combate às organizações criminosas.
SSPDS diz que houve aumento de 86,6% nas prisões ou apreensões de membros de facções.
Estratégia buscava encaminhar os traficantes para a região de mata perto do Complexo da Penha.
Alto escalão do grupo criminoso usa aplicativos de mensagens para determinar torturas.
A dupla foi absolvida pelo crime de integrar organização criminosa. Duas hilux pertencentes a secretarias do Governo do Estado foram utilizadas no esquema ilegal.
O criminoso era o principal alvo da megaoperação deflagrada no Rio, mas conseguiu fugir.
Pelo menos 120 pessoas morreram na operação deflagrada nessa terça-feira (28).