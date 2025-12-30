Diário do Nordeste
WhatsApp vai deixar de funcionar em celulares antigos; veja quais

Aparelhos pararam de atendem aos requisitos técnicos mínimos do aplicativo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Tecnologia
Imagem mostra um dedo prestes a tocar o ícone do aplicativo WhatsApp em uma tela de smartphone.
Legenda: Ferramenta afirma que a descontinuidade é uma resposta à modernização constante.
Foto: PixieMe/Shutterstock.

Donos de celulares antigos devem ficar atentos, pois o WhatsApp deixará de funcionar em uma série de modelos a partir desta quinta-feira (1º).    

A mudança acontece porque os dispositivos vão parar de atender aos requisitos técnicos mínimos exigidos pelo aplicativo de mensagens. 

Milhares de usuários que possuem dispositivos com sistema operacional iOS e Android podem ser impactados, conforme informações do jornal O Globo

Na lista de celulares nos quais o WhatsApp deixará de funcionar há aparelhos de marcas como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei e HTC. A seguir, confira a relação completa:

Celulares em que o WhatsApp para de funcionar no dia 1º de janeiro de 2026

Apple

  • iPhone 5;
  • iPhone 5c;
  • iPhone 5s;
  • iPhone 6;
  • iPhone 6 Plus.

Samsung

  • Galaxy S3;
  • Galaxy S4 Mini;
  • Galaxy S5;
  • Galaxy Note 2;
  • Galaxy Core;
  • Galaxy Trend;
  • Galaxy J2.

LG

  • Optimus L3;
  • Optimus L5;
  • Optimus L7;
  • Optimus F5;
  • Optimus L3 II Dual;
  • Optimus L5 II.

Motorola

  • Motorola Moto G;
  • Moto E (1ª geração).

Sony

  • Sony Xperia Z2;
  • Sony Xperia Z3.

Outras marcas

  • Ascend Mate;
  • Ascend G740;
  • Ascend D2;
  • Diversos modelos antigos da HTC.

O WhatsApp diz monitorar quais são os aparelhos com software mais antigo e que a descontinuidade é uma resposta à modernização constante. 

O risco maior estaria atrelado a uma questão de segurança, deixando o dispositivo mais exposto a vírus, malwares e outros tipos de ataques que comprometem a privacidade dos dados armazenados.

Caso o seu aparelho esteja na lista citada acima, a sugestão é, se possível, usar a versão desktop ou navegador.

