WhatsApp vai deixar de funcionar em celulares antigos; veja quais

Donos de celulares antigos devem ficar atentos, pois o WhatsApp deixará de funcionar em uma série de modelos a partir desta quinta-feira (1º).

A mudança acontece porque os dispositivos vão parar de atender aos requisitos técnicos mínimos exigidos pelo aplicativo de mensagens.

Milhares de usuários que possuem dispositivos com sistema operacional iOS e Android podem ser impactados, conforme informações do jornal O Globo.

Na lista de celulares nos quais o WhatsApp deixará de funcionar há aparelhos de marcas como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei e HTC. A seguir, confira a relação completa:

Celulares em que o WhatsApp para de funcionar no dia 1º de janeiro de 2026

Apple

iPhone 5;

iPhone 5c;

iPhone 5s;

iPhone 6;

iPhone 6 Plus.

Samsung

Galaxy S3;

Galaxy S4 Mini;

Galaxy S5;

Galaxy Note 2;

Galaxy Core;

Galaxy Trend;

Galaxy J2.

LG

Optimus L3;

Optimus L5;

Optimus L7;

Optimus F5;

Optimus L3 II Dual;

Optimus L5 II.

Motorola

Motorola Moto G;

Moto E (1ª geração).

Sony

Sony Xperia Z2;

Sony Xperia Z3.

Outras marcas

Ascend Mate;

Ascend G740;

Ascend D2;

Diversos modelos antigos da HTC.

O WhatsApp diz monitorar quais são os aparelhos com software mais antigo e que a descontinuidade é uma resposta à modernização constante.

O risco maior estaria atrelado a uma questão de segurança, deixando o dispositivo mais exposto a vírus, malwares e outros tipos de ataques que comprometem a privacidade dos dados armazenados.

Caso o seu aparelho esteja na lista citada acima, a sugestão é, se possível, usar a versão desktop ou navegador.