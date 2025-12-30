WhatsApp vai deixar de funcionar em celulares antigos; veja quais
Aparelhos pararam de atendem aos requisitos técnicos mínimos do aplicativo.
Donos de celulares antigos devem ficar atentos, pois o WhatsApp deixará de funcionar em uma série de modelos a partir desta quinta-feira (1º).
A mudança acontece porque os dispositivos vão parar de atender aos requisitos técnicos mínimos exigidos pelo aplicativo de mensagens.
Milhares de usuários que possuem dispositivos com sistema operacional iOS e Android podem ser impactados, conforme informações do jornal O Globo.
Na lista de celulares nos quais o WhatsApp deixará de funcionar há aparelhos de marcas como Apple, Samsung, LG, Motorola, Sony, Huawei e HTC. A seguir, confira a relação completa:
Celulares em que o WhatsApp para de funcionar no dia 1º de janeiro de 2026
Apple
- iPhone 5;
- iPhone 5c;
- iPhone 5s;
- iPhone 6;
- iPhone 6 Plus.
Samsung
- Galaxy S3;
- Galaxy S4 Mini;
- Galaxy S5;
- Galaxy Note 2;
- Galaxy Core;
- Galaxy Trend;
- Galaxy J2.
LG
- Optimus L3;
- Optimus L5;
- Optimus L7;
- Optimus F5;
- Optimus L3 II Dual;
- Optimus L5 II.
Motorola
- Motorola Moto G;
- Moto E (1ª geração).
Sony
- Sony Xperia Z2;
- Sony Xperia Z3.
Outras marcas
- Ascend Mate;
- Ascend G740;
- Ascend D2;
- Diversos modelos antigos da HTC.
O WhatsApp diz monitorar quais são os aparelhos com software mais antigo e que a descontinuidade é uma resposta à modernização constante.
O risco maior estaria atrelado a uma questão de segurança, deixando o dispositivo mais exposto a vírus, malwares e outros tipos de ataques que comprometem a privacidade dos dados armazenados.
Caso o seu aparelho esteja na lista citada acima, a sugestão é, se possível, usar a versão desktop ou navegador.