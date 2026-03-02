A Apple lançou, nesta segunda-feira (2), o iPhone 17e — uma linha mais acessível à do iPhone 17. O modelo está disponível nas cores preto, branco e rosa-pálido, com capacidade de armazenamento de 256 GB a 512 GB, e valores a partir de R$ 5.799.

Esta linha vem com C1X, o modem para rede celular de última geração criado pela empresa de Steve Jobs, que chega a ser duas vezes mais rápido que o C1 do iPhone 16e. Além disso, a câmera de 48 MP inclui uma nova geração de retratos e vídeo 4K Dolby Vision e permite teleobjetiva de 2x com qualidade óptica.

O desempenho do iPhone 17e é praticamente o mesmo do iPhone 17 básico. O modelo também será compatível com a inteligência artificial da Apple e é anunciado com uma tecnologia que faz a bateria durar o dia inteiro.

Já a tela super retina de 6,1 polegadas recebe o Ceramic Shield 2, que, de acordo com a empresa, é três vezes mais resistente a riscos do que a geração anterior e reduz reflexos.

O iPhone 17e tem ainda certificação IP68 para resistência à água e poeira e oferece suporte a Emergency SOS, Assistência na Estrada, Mensagens e Buscar via satélite.

Valores do iPhone 17e no Brasil

A versão do iPhone 17e com espaço interno de 256 GB custa, inicialmente, R$ 5.799. Já a versão de 512 GB chega por R$ 7.299.

Segundo portais especializados em tecnologia, a pré-venda no Brasil deve começar no dia 9 de março.