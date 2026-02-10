Trend da caricatura: saiba como criar sua imagem com IA

Uma nova trend vem dominando as redes sociais, especialmente no Instagram, ao mostrar a imagem de uma caricatura feita por inteligência artificial em que mostra usuários e suas profissões, além de características pessoais de quem conversa com o robô.

As imagens são criadas pelo ImageGen, gerador de imagens da OpenAI, mas também podem ser feitos por outras plataformas, como o ChatGPT e Gemini Google.

Como fazer?

Para participar, basta o usuário enviar uma foto própria para a plataforma escolhida. Em seguida, é necessário colocar o comando pedindo a ferramenta para criar uma caricatura com base em "tudo o que ele já sabe" sobre a pessoa.

Havendo um histórico de conversas entre o usuário e a plataforma escolhida, a IA usará essas informações como base para criar uma caricatura mais personalizada.