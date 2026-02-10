Trend da caricatura: saiba como criar sua imagem com IA
As imagens podem ser criadas pelo ImageGen, gerador de imagens da OpenAI.
Uma nova trend vem dominando as redes sociais, especialmente no Instagram, ao mostrar a imagem de uma caricatura feita por inteligência artificial em que mostra usuários e suas profissões, além de características pessoais de quem conversa com o robô.
As imagens são criadas pelo ImageGen, gerador de imagens da OpenAI, mas também podem ser feitos por outras plataformas, como o ChatGPT e Gemini Google.
Como fazer?
Para participar, basta o usuário enviar uma foto própria para a plataforma escolhida. Em seguida, é necessário colocar o comando pedindo a ferramenta para criar uma caricatura com base em "tudo o que ele já sabe" sobre a pessoa.
Havendo um histórico de conversas entre o usuário e a plataforma escolhida, a IA usará essas informações como base para criar uma caricatura mais personalizada.