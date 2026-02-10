Diário do Nordeste
Trend da caricatura: saiba como criar sua imagem com IA

As imagens podem ser criadas pelo ImageGen, gerador de imagens da OpenAI.

(Atualizado às 15:04)
Tecnologia
Imagem de caricatura criada no ChatGPT.
Legenda: Nova trend vem dominando as redes sociais na última semana.
Foto: Reprodução ChatGPT.

Uma nova trend vem dominando as redes sociais, especialmente no Instagram, ao mostrar a imagem de uma caricatura feita por inteligência artificial em que mostra usuários e suas profissões, além de características pessoais de quem conversa com o robô. 

As imagens são criadas pelo ImageGen, gerador de imagens da OpenAI, mas também podem ser feitos por outras plataformas, como o ChatGPT e Gemini Google

Como fazer?

Para participar, basta o usuário enviar uma foto própria para a plataforma escolhida. Em seguida, é necessário colocar o comando pedindo a ferramenta para criar uma caricatura com base em "tudo o que ele já sabe" sobre a pessoa. 

Havendo um histórico de conversas entre o usuário e a plataforma escolhida, a IA usará essas informações como base para criar uma caricatura mais personalizada. 

 

 

1 2 3