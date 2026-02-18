Ex-ginasta Laís Souza conhece paciente tetraplégico que voltou a andar após injeção de polilaminina

A ex-ginasta Laís Souza, que ficou tetraplégica em 2014, após sofrer um acidente na preparação para os Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi, conheceu o primeiro paciente com diagnóstico de tetraplegia a receber aplicação de polilaminina no mundo.

O momento foi compartilhado nas redes sociais esta semana. Bruno Drummond de Freitas sofreu um acidente de carro em abril de 2018 e teve fraturas na coluna vertebral, nas alturas de C6 e T8.

Menos de 24 horas após o trauma, ele foi submetido a um procedimento cirúrgico em que recebeu a aplicação de polilaminina, tornando-se o primeiro no mundo a receber a substância em uma lesão medular aguda.

Três semanas depois, ele começou a ter os primeiros movimentos, quando flexionou o dedão do pé.

"Hoje, Bruno se encontra no que define como seu ápice de recuperação funcional, tornando-se 100% independente, com apenas algumas sequelas residuais", escreveu Laís no Instagram.

"O caso de Bruno e de outros pacientes da polilaminina posiciona a ciência brasileira no centro do debate internacional sobre regeneração medular", acrescentou.

Veja também Jogada Laís Souza emociona ao recuperar sensibilidade no dedo indicador Jogada Entenda o que aconteceu com a ginasta Laís Souza, comentarista da Cazé TV

Substância está em estudo no Brasil

Em janeiro deste ano, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou o início do estudo clínico de fase 1 para avaliar a segurança do uso da polilaminina no tratamento do Trauma Raquimedular Agudo (TRM).

A decisão representou um marco histórico no avanço regulatório e científico do Brasil. O objetivo do estudo é desenvolver uma terapia inédita para tratar pacientes com lesões na medula espinhal.

A pesquisa é desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com liderança da professora Tatiana Sampaio, em parceria com o laboratório Cristália.

Quem é Tatiana Sampaio

Legenda: Tatiana Sampaio estuda o tema há 25 anos Foto: Divulgação URRJ

A bióloga Tatiana Coelho de Sampaio é coordenadora do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde pesquisa a reconstrução de conexões da medula espinhal através da proteína poliamilina, criada por ela.