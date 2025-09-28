Laís Souza emociona ao recuperar sensibilidade no dedo indicador

A ex-atleta Laís Souza emocionou os seguidores neste sábado (27) ao revelar uma nova conquista em sua recuperação. A ex-ginasta conseguiu sentir novamente a ponta do dedo indicador, um avanço importante após mais de uma década convivendo com as sequelas do grave acidente que sofreu em 2014.

“Meu Deus, muito obrigada!! Eu fico tão feliz quando descubro novos pontos de sensibilidade no meu corpo”, declarou Laís nas redes sociais. O registro foi feito pela namorada, Beatriz Canabrava, que aparece no vídeo celebrando a conquista ao lado da atleta.

“Parece que estou com um pouquinho de sensibilidade”, disse Laís. Surpresa, Beatriz reagiu: “Está zoando?”. Na sequência, a ex-ginasta confirmou, emocionada: “Essa é nova. Bem-vinda. Que legal”.

O vídeo publicado por Laís rapidamente viralizou, recebendo uma onda de apoio e mensagens de carinho de fãs e amigos.

Relacionamento com Beatriz

Em entrevista recente à Marie Claire, Laís já havia contado detalhes sobre o relacionamento com Beatriz, que começou em um aplicativo de encontros. “Desde o início foi uma relação muito tranquila e leve. Ela é uma garota fofa e atenciosa. Estou apaixonada faz quase dois anos. Está me completando bastante”, disse.

Medalhista mundial na Ginástica Artística, Laís Souza passou a se dedicar aos esportes de inverno em 2014, quando sofreu um acidente durante um treino de esqui aéreo, nos Estados Unidos. A queda provocou uma lesão na coluna cervical e resultou na perda dos movimentos dos membros superiores e inferiores. Desde então, com fisioterapia e tratamentos contínuos, ela tem celebrado cada avanço em sua reabilitação.