João Fonseca x Jannik Sinner: horário e onde assistir ao jogo pelo Indian Wells Open

O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta terça-feira (10) para um dos maiores desafios de sua jovem carreira. O tenista de 19 anos enfrenta o italiano Jannik Sinner, atual número 2 do mundo, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells Open, disputado na Califórnia, nos Estados Unidos. A partida está programada para começar não antes das 22h (horário de Brasília) e será disputada na quadra principal do complexo. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma Disney+.

O confronto marca o primeiro encontro entre Fonseca e Sinner no circuito profissional. Considerado uma das maiores promessas do tênis brasileiro, Fonseca busca surpreender o favorito italiano para garantir vaga nas quartas de final do torneio.

O Masters 1000 de Indian Wells é um dos eventos mais importantes do calendário da ATP, ficando atrás apenas dos quatro torneios de Grand Slam em prestígio no circuito mundial.

Quem avançar no duelo enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre Learner Tien e Alejandro Davidovich Fokina.

