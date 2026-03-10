Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

João Fonseca x Jannik Sinner: horário e onde assistir ao jogo pelo Indian Wells Open

Jogo será o mais importante da carreira do brasileiro

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 11:10)
Jogada
Legenda: Masters 1000 de Indian Wells é um dos eventos mais importantes do calendário da ATP
Foto: Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

O brasileiro João Fonseca volta à quadra nesta terça-feira (10) para um dos maiores desafios de sua jovem carreira. O tenista de 19 anos enfrenta o italiano Jannik Sinner, atual número 2 do mundo, pelas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells Open, disputado na Califórnia, nos Estados Unidos. A partida está programada para começar não antes das 22h (horário de Brasília) e será disputada na quadra principal do complexo. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma Disney+.

O confronto marca o primeiro encontro entre Fonseca e Sinner no circuito profissional. Considerado uma das maiores promessas do tênis brasileiro, Fonseca busca surpreender o favorito italiano para garantir vaga nas quartas de final do torneio.

O Masters 1000 de Indian Wells é um dos eventos mais importantes do calendário da ATP, ficando atrás apenas dos quatro torneios de Grand Slam em prestígio no circuito mundial.

Quem avançar no duelo enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre Learner Tien e Alejandro Davidovich Fokina.

ONDE ASSISTIR? 

 Duelo terá transmissão ao vivo pelos canais ESPN e pela plataforma Disney+.

Thiago Carpini em ação pelo Fortaleza

Jogada

Carpini valoriza classificação na Copa do Brasil e destaca estreantes: "impressões muito boas"

Treinador do Fortaleza ressaltou a dificuldade de preparação para a partida decisiva

André Almeida 11 de Março de 2026

Jogada

Com gol aos 51, Fortaleza vence Manauara e garante vaga na 4ª Fase da Copa do Brasil

Leão teve gol equivocadamente anulado minutos antes, mas marcou o gol do fim para garantir vaga

Vladimir Marques 11 de Março de 2026

Jogada

Com Vina como melhor jogador, FCF divulga seleção do Campeonato Cearense 2026: veja time ideal

Entidade se baseou nas notas do Sofascore para montar a Seleção do Campeonato

Vladimir Marques 11 de Março de 2026
Video

Jogada

Ceará embarca para enfrentar o Maranhão pela Copa do Brasil; veja relacionados

Equipes se enfrenam na quinta-feira

Crisneive Silveira 11 de Março de 2026

Jogada

Champions League tem Real Madrid x City e mais três jogos hoje; confira

Rodada de hoje reúne os favoritos ao título

Redação 11 de Março de 2026

Jogada

Irã diz que não disputará a Copa do Mundo de 2026 após morte de líder do país

No sorteio realizado pela FIFA, a equipe caiu no Grupo G, ao lado de Bélgica, Egito e Nova Zelândia

Redação 11 de Março de 2026