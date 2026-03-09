Mozart compara Ceará e Fortaleza no Clássico-Rei: 'duas propostas distintas de futebol'

Após o vice no Campeonato Cearense, o técnico Mozart concedeu coletiva neste domingo (8) e comparou as formas de jogar de Ceará e Fortaleza. Ao todo, foram três Clássicos-Rei realizados em 2026, e todos terminaram empatados na Arena Castelão, com o título do Estadual decidido nos pênaltis.

"Esses jogos foram definidos no detalhe. tem que coisa que foge do nosso controle. Talvez no 2º tempo, nós poderíamos ter produzido mais, eu concordo, mas acredito que nos três clássicos que nós disputamos, ficou nítido para todos que assistiram que são duas propostas distintas de futebol. Um time que ataca, e outro que tenta defender e contra-atacar para jogar na bola parada. E cada um faz aquilo que tem convicção de fazer. Eu acredito que o nosso time vai continuar jogando da forma que eu entendo que vai nos aproximar das vitórias. Lógico que mesmo vencendo, você precisa de ajustes, é muito natural isso, mas eu tenho plena convicção na capacidade do elenco, dos jogadores, e cabe provar isso em todos os jogos. Eu acredito que vamos disputar todas as competições na parte de cima", explicou.

Apesar da perda do título, o Vovô segue invicto no ano. Em 12 partidas, são oito vitórias e quatro empates, com aproveitamento de 77,7%. No calendádio, resta ao time alvinegro: Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Série B do Brasileiro.