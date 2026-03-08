Carpini exalta Fortaleza após título: 'Um time que tem uma torcida dessa, não merece sofrer tanto'

O técnico do Fortaleza, Thiago Carpini, exaltou o clube após o título cearense neste domingo (8), diante do Ceará.

O treinador elogiou o grupo de jogadores e disse que o título com o Fortaleza é especial por todo contexto da temporada, com um reformulação de elenco.

"Um time que tem uma torcida dessa, não merece sofrer tanto. Eles fazem a diferença. E tivemos um grupo de homens, de caráter. Merecíamos. O título com o Laion é muito especial, marca por todo contexto que vivemos aqui".

Para ele, a torcida sofreu muito com o rebaixamento na Série A em 2025 e o título a reconecta com o clube.

"Começar com titulo é muito importante, para reconectar a força dessa torcida. Espero que seja o início de uma trajetória vitoriosa e muito longa".