Com a perda do tri, dá pra confiar no elenco do Ceará para a Série B?

O Ceará amargou o vice-campeonato cearense para o Fortaleza, perdendo a chance de mais um tricampeonato. A perda do título para o rival é um baque para a torcida alvinegra, que já sofreu com o rebaixamento na Série A em 2025 de forma traumática, na última rodada, caindo com apenas 30 minutos no Z4 o campeonato inteiro.

Foi mais uma desilusão do torcedor, que se pergunta se a perda da taça é um baque para a Série B, que começa daqui duas semanas.

A resposta é que o Ceará teve bons momentos no Estadual, mas na hora de decidir, não foi capaz de superar um irregular Fortaleza. A atuação no 2º tempo da decisão foi muito ruim, com o Alvinegro sendo dominado. Aliás, o Ceará foi inferior ao Fortaleza em 3 dos 4 tempos da decisão.

Os remanescentes mostraram bom futebol, mas as ausências de Vina e Matheus Araújo pesaram muito na final, com ambos sem ritmo.

Os reforços ofensivos ainda não encaixaram, como Juan Alano e Wendel, e os defensivos, como Fernando e Alex Silva, também não renderam.

Faltou poder de fogo na decisão do Estadual para chegar ao título.

Legenda: O Ceará fez uma final de Cearense decepcionante e perdeu o título para o Fortaleza Foto: ISMAEL SOARES / SVM

E defensivamente, a equipe ainda não mostra confiança.

O técnico Mozart, especialista em Série B, tendo dois acessos seguidos e o título de 2025 com o Coxa, disse ter um elenco forte e com grande competividade interna para disputar o acesso.

O Vovô estreia no dia 21, em casa, contra o São Bernardo e terá 13 dias - provavelmente com duas datas de Copa do Brasil - para começar bem na 'Segundona'.

Legenda: O técnico Mozart deu uma cara rapidamente ao Ceará, tornando o time muito competitivo Foto: KID JUNIOR / SVM

Onde o Vovô pode chegar?

A Série B deste ano dará duas vagas diretas: campeão e vice, e duas vagas após playoffs: 4º x 5º e 3ºx 6º.

Analisando os integrantes da Série B, o Ceará está entre os 6 mais fortes. E estar entre os 6, representa tanto buscar o acesso direto quanto em caso de oscilação, buscar a 6ª vaga do playoff.

Pelo desempenho nos estaduais, surgem como forças: Novorizontino, favorito ao título pelo que jogou no Paulistão, Ceará, Fortaleza, Goiás, Juventude, América/MG, Atlético/GO e Sport.

Mas Criciúma, Náutico e Londrina podem surpreender. Só aí tem 10 clubes disputando com o Ceará, mas o Vovô mostrou competitividade suficiente para lutar p

O ponto é que em uma Série B tão competitiva, o Leão precisará mostrar mais repertório ofensivo se quiser subir diretamente como campeão ou vice, ou ficar entre os 6 para os playoffs.