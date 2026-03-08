Luiz Fernando celebra título do Fortaleza no Cearense: 'Representa muito'

Reforço do Fortaleza, Luiz Fernando marcou o gol do time no empate em 1 a 1 na final do Campeonato Cearense. A equipe liderada por Thiago Carpini voltou a vencer a competição e conquistou o 47º título da disputa. Com isso, iguala ao maior rival em número de taças erguidas no certame. O atacante celebra o momento vivido no Tricolor.

"Representa muito. A gente sabe que 2026 vai ser um ano difícil. O Fortaleza não está no seu devido lugar, que é a Série A. Mas acredito que esse título vai ser o primeiro de muitos desse ano que a gente vai buscar", afirmou o atacante.

"Quero primeiro agradecer a Deus por estar aqui, vivendo esse momento, marcar gol, ser campeão com essa camisa... É agradecer a Deus e continuar trabalhando para a sequência do ano", completou.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (11), quando enfrenta o Manauara pela Copa do Brasil. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília), fora de casa.