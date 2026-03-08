Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Luiz Fernando celebra título do Fortaleza no Cearense: 'Representa muito'

Atacante marcou o gol do empate na partida diante do Ceará na final do campeonato

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Jogada
Legenda: Luiz Fernando, jogador do Fortaleza.
Foto: Ismael Soares/SVM

Reforço do Fortaleza, Luiz Fernando marcou o gol do time no empate em 1 a 1 na final do Campeonato Cearense. A equipe liderada por Thiago Carpini voltou a vencer a competição e conquistou o 47º título da disputa. Com isso, iguala ao maior rival em número de taças erguidas no certame. O atacante celebra o momento vivido no Tricolor.

"Representa muito. A gente sabe que 2026 vai ser um ano difícil. O Fortaleza não está no seu devido lugar, que é a Série A. Mas acredito que esse título vai ser o primeiro de muitos desse ano que a gente vai buscar", afirmou o atacante.

"Quero primeiro agradecer a Deus por estar aqui, vivendo esse momento, marcar gol, ser campeão com essa camisa... É agradecer a Deus e continuar trabalhando para a sequência do ano", completou. 

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (11), quando enfrenta o Manauara pela Copa do Brasil. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília), fora de casa. 

Veja também

teaser image
Jogada

Herói do Fortaleza no título do Cearense, goleiro Brenno afirma: 'Motivo de orgulho'

teaser image
Jogada

Fortaleza é campeão cearense invicto pela 10ª vez em sua história; veja campanha

teaser image
Jogada

É Campeão! Fortaleza vence o Ceará nos pênaltis e volta a conquistar o título do Cearense

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Luiz Fernando celebra título do Fortaleza no Cearense: 'Representa muito'

Atacante marcou o gol do empate na partida diante do Ceará na final do campeonato

Crisneive Silveira Há 16 minutos

Jogada

Carpini exalta Fortaleza após título: 'Um time que tem uma torcida dessa, não merece sofrer tanto'

Leão foi campeão cearense nos pênaltis contra o Ceará neste domingo (8)

Vladimir Marques Há 19 minutos
vina briga

Jogada

Vina se envolve em confusão na saída de campo após perda de título cearense

Jogador entrou no segundo tempo da partida

Redação Há 28 minutos
jogador

Jogada

Herói do Fortaleza no título do Cearense, goleiro Brenno afirma: 'Motivo de orgulho'

Equipe superou o Alvinegro neste domingo (8), na Arena Castelão

Crisneive Silveira Há 31 minutos

Jogada

Fortaleza é campeão cearense em campanha invicta; baixe pôster do campeão

Tricolor venceu nos pênaltis após empatar em 1 a 1

Redação Há 52 minutos

Jogada

Fortaleza é campeão cearense invicto pela 10ª vez em sua história; veja campanha

Tricolor de Aço cresceu na reta final do Estadual e ficou com a taça pela 47ª vez, 10ª de forma invicta

Vladimir Marques Há 1 hora