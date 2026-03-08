Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Lucas Crispim chora após título do Fortaleza no Cearense: 'Voltei para ser campeão'

Este é o quinto título do jogador com a camisa tricolor

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 21:53)
Jogada
Legenda: Lucas Crispim, jogador do Fortaleza, se emociona após título no Cearense.
Foto: Reprodução/TV Verdes Mares

Lucas Crispim não segurou aos lágrimas após o fim do Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense. Neste domingo (8), o jogador bateu um dos pênaltis que garantiu a vitória do Leão do Pci diante do Ceará, maior rival. O atleta, que retornou ao clube em 2025, está na segunda passagem pela equipe cearense e celebra mais um título. Desta vez, sob comando de Thiago Carpini. 

"Ano passado foi complicado. Eu vinha sofrendo muito com isso. Eu voltei para tentar ajudar e não consegui, infelizmente. Eu me cobro todo dia. Eu me cobro. Voltei para ser campeão. Saí daqui campeão e volto campeão. Eu nunca perdi esse título do Cearense", afirmou o atleta em entrevista à TV Verdes Mares após a partida.

"É meu quarto título Cearense, o quinto com o Fortaleza. A minha missão ainda não acabou. Venho construindo uma história linda nesse clube e que continue assim para sempre", completou.

Além de quatro estaduais, o atleta também foi campeão com a equipe do Nordestão de 2022. No segundo jogo do Clássico-Rei da final, o jogador entrou para substituir Luiz Fernando, autor do gol de empate do Tricolor. Ele explica a escolha de Thiago Carpini. 

"O Luiz tinha sentido. E ele sabe a grandeza que eu tenho nesses jogos. Ele me colocou para bater pênalti, graças a Deus consegui fazer", finalizou. 

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (11), quando enfrenta o Manauara pela Copa do Brasil. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília), fora de casa. 

Veja também

teaser image
Jogada

Herói do Fortaleza no título do Cearense, goleiro Brenno afirma: 'Motivo de orgulho'

teaser image
Jogada

Fortaleza é campeão cearense em campanha invicta; baixe pôster do campeão

teaser image
Jogada

É Campeão! Fortaleza vence o Ceará nos pênaltis e volta a conquistar o título do Cearense

Assuntos Relacionados
Sport comemora título

Jogada

Sport atropela Náutico e conquista Campeonato Pernambucano de 2026

O Leão da Ilha venceu com gols de Iury Castilho (2x) e Augusto Pucci

Redação Há 1 hora
atleta

Jogada

Lucas Crispim chora após título do Fortaleza no Cearense: 'Voltei para ser campeão'

Este é o quinto título do jogador com a camisa tricolor

Crisneive Silveira Há 1 hora
Elenco do Cruzeiro comemora gol

Jogada

Com briga generalizada e gol de Kaio Jorge, Cruzeiro vence Atlético-MG e conquista Mineiro de 2026

O título celeste impediu o heptacampeonato do Galo neste dominho (8)

Redação Há 1 hora

Jogada

Com a perda do tri, dá pra confiar no elenco do Ceará para a Série B?

Vovô perde chance de terceiro título seguido e amarga vice para o Fortaleza

Vladimir Marques Há 1 hora
jogador

Jogada

Luiz Fernando celebra título do Fortaleza no Cearense: 'Representa muito'

Atacante marcou o gol do empate na partida diante do Ceará na final do campeonato

Crisneive Silveira Há 1 hora

Jogada

Carpini exalta Fortaleza após título: 'Um time que tem uma torcida dessa, não merece sofrer tanto'

Leão foi campeão cearense nos pênaltis contra o Ceará neste domingo (8)

Vladimir Marques Há 1 hora