Lucas Crispim chora após título do Fortaleza no Cearense: 'Voltei para ser campeão'

Lucas Crispim não segurou aos lágrimas após o fim do Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense. Neste domingo (8), o jogador bateu um dos pênaltis que garantiu a vitória do Leão do Pci diante do Ceará, maior rival. O atleta, que retornou ao clube em 2025, está na segunda passagem pela equipe cearense e celebra mais um título. Desta vez, sob comando de Thiago Carpini.

"Ano passado foi complicado. Eu vinha sofrendo muito com isso. Eu voltei para tentar ajudar e não consegui, infelizmente. Eu me cobro todo dia. Eu me cobro. Voltei para ser campeão. Saí daqui campeão e volto campeão. Eu nunca perdi esse título do Cearense", afirmou o atleta em entrevista à TV Verdes Mares após a partida.

"É meu quarto título Cearense, o quinto com o Fortaleza. A minha missão ainda não acabou. Venho construindo uma história linda nesse clube e que continue assim para sempre", completou.

Além de quatro estaduais, o atleta também foi campeão com a equipe do Nordestão de 2022. No segundo jogo do Clássico-Rei da final, o jogador entrou para substituir Luiz Fernando, autor do gol de empate do Tricolor. Ele explica a escolha de Thiago Carpini.

"O Luiz tinha sentido. E ele sabe a grandeza que eu tenho nesses jogos. Ele me colocou para bater pênalti, graças a Deus consegui fazer", finalizou.

O Fortaleza volta a campo na quarta-feira (11), quando enfrenta o Manauara pela Copa do Brasil. O duelo terá início às 19h30 (de Brasília), fora de casa.